​El Consell Comarcal del Ripollès rep ajuda de la Diputació per fer front a l'augment de costos

Eltreballa amb la complicitat de laa l'hora de donar servei a les persones i als ajuntaments. És en aquest context que la corporació ha aconseguit una subvenció del, de l'ens provincial. Concretament, es tracta d'un import deAmb aquesta subvenció, el consell ha obtingut unde les primeres matèries que s'han plasmat a tota mena de costos. Entre elles hi ha despeses en matèria de telecomunicacions i en l'àmbit de la publicitat i la comunicació, però també pel que fa als serveis de neteja de l'edifici administratiu comarcal; reparació, manteniment i conservació dels equips informàtics; i despeses vinculades al consum elèctric dels edificis del consell comarcal.Els Fons econòmic de caràcter extraordinari del 2022 de la Diputació de Girona tenen un apartat destinat a consells comarcals dotat amb, en règim de concurrència no competitiva. D'aquests, segons els topalls establerts per l'organisme provincial, el Ripollès podia optar, com a màxim, als 42.755,03 euros obtinguts gràcies a les gestions dutes a terme per l'equip del consell comarcal. Segons les bases de la convocatòria, podien optar a subvenció despeses en operacions corrents amb la finalitat de prestar serveis públics o promoure activitats de competència comarcal o delegades.