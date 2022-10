​Llanars acull aquest cap de setmana el Concurs Comarcal de Cavall Pirinenc

per Redacció, Llanars, Catalunya |

Els millors cavalls del Pirineu es reuneixen aquest dissabte a Llanars. El poble acollirà l’onzena edició del. Serà a la zona esportiva a partir de les 10 del matí.Es tracta d’un concurs morfològic on participaran explotacions membres de l’Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès, amb els seus exemplars: sobrany/sobranya, terçó/terçona, quartó, parella i semental.Durant tota la jornada hi haurà servei de restauració a la zona on es desenvoluparà el concurs amb carn de poltre.