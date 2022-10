Cinc motius per observar el cel i les estrelles al Montsec

1. Unes condicions excel·lents

L'Ull del Montsec és una instal·lació única a l'Estat. Foto: Ramon Vilalta / FGC



El Parc Astronòmic del Montsec proposa activitats per a famílies i públic general. Foto: Eva Guillamet / FGC



Festival d’Astronomia: un nou bon motiu per pujar al Montsec

No hi ha encara prou bons motius per pujar al Montsec? Una nova “excusa” és la celebració del 28 d’octubre a l’1 de novembre. La vuitena edició de l'esdeveniment, organitzat en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la Noguera, l’Ajuntament d’Àger i el Geoparc Orígens, té com a objectiu fer arribar la ciència a tots els públics i promocionar el Montsec com a destinació d’astroturisme.



Durant cinc jornades, els assistents podran gaudir de diferents propostes centrades en l’oci, la cultura i la ciència. L’Astronòmic comptarà amb visites diürnes i nocturnes amb activitats especials com concerts, sessions d’observació o narració de contes.



Entre les propostes d’enguany, en destaca el concert del cicle Música sota les Estrelles amb Mazoni –“Part d’un tot, Mazoni”- al planetari l’Ull del Montsec, la visita “Experiments de ciència” amb Clowntifics, o la passejada geològica a Àger, per descobrir la geologia de la zona i el seu vincle amb els astres.



El



El cicle Música sota les estrelles , a banda del concert de Mazoni, acabarà el desembre amb el jazz de Ramon Quadrada i la banda Quadraphonics. Anteriorment, ja es va poder gaudir en un entorn incomparable de les propostes del folk de Falsterbo, l'indie-folk de Hoven així com l'espectacle Després de la pluja, a càrrec de la poetessa Aina Torres i el cantautor Jordi Montañez.

L'observació d'estrelles i planetes ha captivat l'ésser humà des de sempre. A Catalunya, com no podia ser d'altra manera, hi ha una important afició per l'que ha cristal·litzat amb la creació d'entitats, institucions de recerca i observatoris en diversos punts del país. Entre tots, destaca el Parc Astronòmic del Montsec ubicat en un paratge considerat com elPerò, per què? A continuació,per observar el cel i les estrelles des del: les condicions orogràfiques i climàtiques , les instal·lacions , les activitats , el reconeixement de la Unesco així com la tasca de recerca i divulgació de l'Astronòmic El Parc Astronòmic del Montsec està al municipi d'. Situat a uns 800 metres d'altitud, en el cor de la serra del Montsec d'Ares, al límit de la Noguera i el Pallars Jussà. Allunyat de les àrees metropolitanes del país, fet que li assegura unaClimàticament, destaca per una pluviometria baixa, una humitat elevada i, l'element més important, un. Amb un 60-70% de nits de cel serè –excepcional a Catalunya-, l'Astronòmic es pot equiparar als grans observatoris del món. A més, els 16 municipis que l'envolten gaudeixen de lai s'han realitzat accions específiques per reduir, encara més, la seva reduïda contaminació lumínica.La unió d'esforços entre centres de recerca i institucions va fer possible la, dedicat a la divulgació, així com el veí Observatori del Montsec, situat a 1.570 metres d'altitud al municipi pallarès de Sant Esteve de la Sarga, centrat en la recerca científica.L'Astronòmic apropa la ciència a la ciutadania per donar a conèixer l'espectacularitat d’un cel nocturn d’insòlites característiques que permet descobrir els secrets de l’univers. De fet, es considera l'del país amb un, format per tres edificis amb cúpules d'observació, així com el denominat, instal·lació única a l'Estat, que consisteix en un planetari digital 3D multimèdia i, al mateix temps, una plataforma per a l'observació del cel en directe. La seva cúpula de 12 metres de diàmetre i la paret frontal s'obren completament deixant al visitant sota l'espectacular cel del Montsec.El Parc Astronòmic s'ha convertit en un delsde la zona, amb uns 30.000 visitants anuals. En aquest sentit, destaquen lestant per al públic familiar com general. N'hi ha dei també, ja que l'observació del sol i les seves taques i flamarades pot ser tan fascinant (o més) que la de planetes i constel·lacions. Inclouen una sessió a l'Ull del Montsec, l'observació del cel al parc dels telescopis així com una visita guiada a les exposicions.Tanmateix, més enllà de les visites convencionals, també destaquen activitats com el cicle Música sota les Estrelles . El plat fort, a més, es viurà del 28 d'octubre a l'1 de novembre amb una nova edició del Festival d'Astronomia , esdeveniment que combina cosmos, ciència i cultura.La serra del Montsec no només és una referència astronòmica en l'àmbit català sinó mundial. En aquest sentit, el 2013 es va convertir en el segon paratge del planeta en rebre la doble certificació de, que compta amb l'aval de laA més, en els darrers anys ha rebut dos nous guardons internacionals. El 2019 van ser reconeguts en la categoria d’ambaixadors Platí de Cel Fosc de la Unió Astronòmica Internacional i, el 2020, amb el Premi Internacional Starlight 2020 en la categoria d’Educació i Difusió de l’Astronomia i el Cel Fosc. Uns, en definitiva, per la important tasca de l'equipament en la defensa i la difusió de la llum de les estrelles i de l’astronomia.El Parc Astronòmic del Montsec compta amb un ampli reconeixement internacional gràcies a la recerca que es desenvolupa al centre. Per això, una temporada més, focalitza la seva activitat en la protecció del cel contra la contaminació lumínica.Com a resultat, laaprofita l’anomenat “cel fosc”, recurs natural excepcional i poc conegut, com a centre del turisme de la zona, fet que es tradueix en unanotable en un paratge encara per descobrir pel gran públic del país i internacional.