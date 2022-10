Sant Joan de les Abadesses millora l'enllumenat del camp de futbol

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha canviat els focus que il·luminen el Camp Municipal d'Esports. Fins ara s'il·luminava la zona de joc a través derepartits en quatre torres i que tenien una potència de 32.000 W en conjunt, que tenien un consum elevat d'energia i poca capacitat de reencesa en cas d'una interrupció en el subministrament.S'han substituït els setze focus antics pel, mantenint les quatre torres existents, que en conjunt consumeixen una potència de, aconseguint mantenir la capacitat lumínica, que estarà més ben distribuïda, i milloren el rendiment i l'eficàcia, reduint el consum a la meitat.En total, els llums tenien un consum de 46.720 kWh a l'any i, amb el canvi, el consum anual serà de 23.360 kWh per any. L'actuació ha tingut un cost deque han estat finançats per la Diputació de Girona.i des de llavors que és la seu del Club Esportiu Abadessenc que juga al grup 18 de Tercera Catalana. Enguany ha celebrat el seu 90è aniversari. L'activitat del primer equip es compagina amb la dels equips base, que estan integrats a la FEC Vall del Ter, una entitat que va néixer amb la voluntat de fomentar l'esport de formació a la comarca i especialment de la Vall de Camprodon, Sant Joan de les Abadesses i Ogassa. Els equips reparteixen els entrenaments entre els camps santjoaní i camprodoní i durant una setmana hi passen prop de 200 infants o joves i les 18 jugadores de l'equip sènior femení.