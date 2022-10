​La Fundació MAP proporciona revisions dentals a famílies sense recursos del Ripollès

Trenta nens i nenes de 19 famílies del Ripoll van participar aquest dimarts 25 d'octubreen lesorganitzades pel Centre Tàndem de la Fundació

MAP i el CAP de Ripoll, en el marc del projecte CaixaProinfància i el programaper a la inclusió infantil i familiar.Es tracta d'una iniciativa que proporcionaals infants deles famílies amb menys recursos. La major part dels tractaments que requereixin elsinfants visitats es gestionaran des de la sanitat pública, mentre que els que necessitinuna intervenció específica es derivaran als i les dentistes del territori que s'han adherita la Xarxa d'Odontologia Solidària. En el cas de Ripoll: el centre Dental Ripoll, el CentreDental i d'Ortodòncia, la Clínica Dental Dr. Miguel Velilla i l'OC Max. En les revisionsfetes, nomésque es derivaran a aquesta xarxa.Durant les Jornades també es van treballar elsEl programa Invulnerables, liderat per, es va presentar a la comarca elmes d'abril passat per establir una xarxa de col·laboració entre entitats i empresesprivades i les entitats que gestionen el programa CaixaProinfància d'atenció als infantsen risc de vulnerabilitat de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Una col·laboració queha de permetre donar cobertura econòmica a les accions i activitats on no arriba elprograma, com les revisions odontològiques.