​El Ripollès premia els millors productes i productors del 2022

per Redacció, Ripoll, Catalunya |

Vespre de reconeixements de proximitat la que s’ha viscut aquest dilluns a Ripoll. L’església de Sant Pere ha acollit la, el reconeixement empresarial per part de l’Associació Producte del Ripollès. Es tracta d’uns guardons que impulsa l’ Agència de Desenvolupament del Ripollès i que premien aquells establiments més compromesos amb els productes agroalimentaris de la comarca.Enguany, s’han repartit: el millor restaurant, el millor comerç, el millor establiment i un nou guardó de fidelització que ha premiat un dels guardonats en ateriors gales.L’entrega al millor comerç la realitzat l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, i s’ha premiat a un comerç de nova creació,de Ripoll., El premi al millor restaurant ha estat per. El guardó l’ha entregat en Joan Moret, representant de l’Associació Producte del Ripollès. Pel que fa al millor establiment, el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, ha entregat el reconeixement a l’agrobotiga de, qui produeix i elabora, però al mateix temps, comercialitzen productes d’altres associats. Finalment, la Raquel Serrat, presidenta de l’Associació ha entregat el premi de fidelització. En aquest cas, el restaurant premiat ha estat perde Setcases i els seus 50 anys de trajectòria.Al final de l’acte, s’han degustat diferents productes per part de la Food Truck “La Tartana”, la Food Truck divulgativa del producte local i el patrimoni gastronòmic del Ripollès, la Vall del Ges, Orís i el Bisaura.