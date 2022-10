Descomptes del 50% en forfets per als habitants del Ripollès

Potenciar i promocionar l'aprenentatge i la pràctica d'esports de neu entre els habitants i els escolars. Aquest és l'objectiu pel qual el(FGC) han signat, un any més, un conveni que proporciona bonificacions en els forfets de temporada per esquiar a les estacions de Vall de Núria o Vallter.L'acord ofereixen algunes tipologies de forfet respecte a la tarifa regular, de manera que gaudir dels esports d'hivern a les instal·lacions ripolleses esdevé molt més assequible per als habitants de la comarca.Al conveni s'hi pot acollir tothom quea algun dels dinou municipis del Ripollès i també elsdurant el curs actual. La bonificació es preveu o bé per a l'adquisició de forfets individuals com per a l'adquisició de paquets familiars conformats, indivisiblement, per un forfet d'adult (pare, mare o tutor) i un de menor, infantil o jove, o de dos adults (pares, mares o tutors) i un o més menors.Per gaudir d'aquests preus avantatjosos. En el cas de Vall de Núria, es tracta de les oficines de l'estació de Ribes Enllaç del Cremallera. En el moment de la compra s'ha d'aportar una fotografia i el DNI del titular, llibre de família (en cas de forfets per a famílies), el certificat històric d'empadronament o d'escolarització i el formulari de sol·licitud que es pot demanar a gestio@vallter2000 (en el cas de Núria no és necessari).Els forfets adquirits amb aquest programa de descomptes són vàlids exclusivament per a les estacions per les quals són emesos: Vall de Núria o Vallter. No porten associat cap avantatge ni drets de descomptes per altres estacions o serveis. Queda totalment prohibit fer-los servir amb finalitats professionals o per participar en competicions esportives.