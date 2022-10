Tres municipis del Ripollès, entre les zones gironines més suscepetibles de rebre ajudes per a millores energètiques

La Diputació de Girona ha detectat quinze zones distribuïdes en tretze municipis delque són susceptibles a rebre ajudes per fer rehabilitacions energètiques. A través d'un estudi elaborat per, s'han analitzat les localitzacions que podrien rebre més ajudes amb l'objectiu de donar eines a les administracions per incentivar les obres per. Són edificis que es van construir fa molts anys i per això es proposa instal·lar sistemes d'aïllament tèrmic, canviar tancaments de fusta o també la integració dels edificis en comunitats locals d'energia.La Diputació de Girona ha engegat el projecte "REHABGi, Rehabilitació energètica i adequació al canvi climàtic de sectors residencials a Girona'". Es tracta d'una iniciativa que ha analitzat diverses localitzacions dels municipis gironins. D'aquest estudi es detecten que hi ha quinze zones repartides en tretze municipis de les comarques del Baix Empordà (Corçà, la Bisbal d'Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Ullà i Verges), Gironès (Cassà de la Selva, Celrà, Llagostera i Salt) i elEn aquesta valoració d'oportunitats i reptes de cada edifici analitzat i les solucions per a cada problema,, siguin comunitats de veïns o cases unifamiliars. Les accions s'han valorat econòmicament i també s'ha quantificat la reducció que suposaria en la climatització.Les solucions que es plantegen van en diferents línies: per una banda, hi ha les solucions per millorar l'eficiència (amb la instal·lació de sistemes d'aïllament tèrmic o de cobertes i canviar els tancaments de fusta), accions per produir energia verda (com ara integrar-se en comunitats locals d'energia), solucions per estalviar aigua (posar airejadors a les aixetes) o per reduir l'efecte d'illa de calor (repintar la coberta reflectant o els tendals).A partir d'aquestes accions, les comunitats poden optar a rebre subvencions de diferents administracions, siguin fons europeus, siguin més locals. La idea és que a través d'aquest projecte les administracions tinguin les eines suficients per a impulsar polítiques d'ajuda en què