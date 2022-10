​Ripoll rep la visita del ministre Miquel Iceta

El ministres de Cultura i Esports va visitar aquest cap de setmana la vila de Ripoll. Ho va fer el passat dissabte en una visita institucional entre el ministeri i l'Ajuntament. IcetaL'alcalde de la capital del ripollès, Jordi Munell, va aprofitar la visita per. Ara mateix aquesta candidatura està encallada a Madrid. El procés va començar el 2013, però no hi ha hagut avenços. Des del 2015, la portalada va ser inscrita a la llista indicativa del Patrimoni Mundial de la Unesco, un tràmit imprescindible per arribar a l'objectiu dinal.La portalada monumental de l'església de Santa Maria de Ripoll, situada a la façana occidental,i substitueix la primitiva porta del temple. És una gran estructura rectangular, adossada al mur, realitzada en pedra de gres local i treballada en relleu amb escenes bíbliques i motius vegetals i geomètrics. Es tracta d'una obra única. La seva singularitat rau tant en la seva forma, un gran arc de triomf, com en la riquesa i complexitat del programa iconogràfic, concebut molt probablement dintre la mateixa comunitat de benedictins ripollesos.