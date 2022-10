Ripoll, capital del trial en la Setmana Catalana de l'Esport

2a Setmana Catalana de l'Esport

El dissabte, 22 d'octubre, lafa parada a Ripoll amb un esdeveniment de trial en bicicleta. Aquest es durà a terme a l'àrea 'indoor' del(CTER) des de les. Serà un circuit de deu obstacles, amb diferents rondes fins a arribar a la final.Hi participaran, tant en categoria femenina com masculina, alguns dels quals són o han estat residents del CTER. Són, Vera Barón, Nina Reichenbach, Hilda Andersson, Laia Esquís, Nina Vabre, Maïlys Jouy i Vincent Hermance, Eloi Palau, Daniel Barón, Dominik Oswald, Thomas Pechhacker, Martí RieraLa 2a Setmana Catalana de l'Esport és un esdeveniment on participen més de, amb una trentena de federacions esportives implicades. Consisteix en competicions oficials i exhibicions deque se celebraran a 20 seus de Catalunya de la demarcació de Girona.La celebració d'aquesta competició suposa el. La 1a Setmana Catalana de l'Esport es va celebrar l'any 1935 a Barcelona amb un ambiciós programa competitiu i un notable èxit de públic. L'esclat de la Guerra Civil va impedir la continuïtat de l'esdeveniment.La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), constituïda el 1933 com a Unió Catalana de Federacions Esportives, va ser la impulsora de la Setmana Catalana de l'Esport. 87 anys després, la UFEC reprèn l'organització d'aquest esdeveniment per convertir-lo en una cita de referència al nostre país i a l'escena internacional.