Arreglen diferents trams de més d'una vintena de camins rurals del Ripollès

El doble de camins que el 2021

El Consell Comarcal del Ripollès dedica anualment esforços a millorar la xarxa de camins rurals, especialment aquells més estratègics. És per això que aquests dies duu a terme un seguit d'actuacions, que ascendeixen a un import de, coberts amb una subvenció del Departament de Vicepresidència, Polítiques digitals i Territori.El president,, s'ha mostrat content perquè enguany s'ha aconseguit més del doble de diners per a aquests treballs. Considera que aquesta aportació és "molt important per als municipis rurals, com els del Ripollès"; un granet de sorra per poder ajudar els ajuntaments en el manteniment de vies de titularitat municipal, que és molt costós.Colomer ho ha explicat durant una visita en un dels punts on s'actua aquests dies, el camí que antigament connectava els nuclis de Vilallonga de Ter i Abella, i que actualment ni tan sols és transitable per a tractors o totterrenys. A la visita també hi ha participat el vicepresident,, i l'alcaldessa de Vilallonga de Ter,Pérez ha detallat que aquest tan sols és un dels, el doble que l'any passat. Uns camins que, com ha explicat, sorgeixen d'un sistema de puntuacions a què se sotmeten tots aquells que. "Prioritzem camins que comuniquen poblacions, carreteres o donen accés a serveis públics ja sigui per temes de seguretat com els hidrants d'incendis, o a altres tipus d'equipaments", ha detallat Pérez.Pel que fa als treballs, ha explicat que no tots els camins on s'intervé es pavimenten, com en el cas del de Vilallonga a Abella.. "Intentem adaptar-nos el màxim a allò que cada municipi considera que és millor per als seus camins", ha concretat el vicepresident. Les actuacions han començat al setembre i s'acabaran les properes setmanes, per complir amb els terminis de la subvenció. Enric Pérez també ha apuntat que els treballs es poden fer amb més celeritat gràcies al fet que s'han licitat per lots, que s'han adjudicat empreses diferents, cosa que permet actuar en diversos indrets alhora. Una celeritat convenient, per prevenir que les inclemències meteorològiques puguin entorpir les tasques.Per la seva banda, Mònica Bonsoms ha aplaudit la iniciativa del consell comarcal, que contribuirà a la reobertura d'aquest camí al trànsit rodat. "Cada cop que plovia amb una mica de consideració el teníem enxorrancat, no ens hi passaven els vehicles". Així ho ha indicat l'alcaldessa, en referència al tram de 150 metres que pavimenta l'ens supramunicipal i que presenta una forta inclinació. A partir d'aquí, tal com ha apuntat, l'ajuntament s'ocuparà de reobrir i compactar el terreny per solucionar la part més planera d'aquest itinerari fins a arribar a Abella.Alguns dels camins que s'arreglaran són el camí del Bac de Setcases, el de Nevà a Fornells de la Muntanya, el de Puigvasall, el del refugi d'animals del Ripollès, el camí de Sant Antoni de Ripoll, el de les Muntades de Gombrèn o el d'Estiula a Campdevànol.