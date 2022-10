​El Ripollès converteix el vidre en donatius per a la investigació contra el càncer de mama

Més possibilitats de col·laborar

El Consell Comarcal del Ripollès s'implica en la lluita contra el càncer de mama i la prevenció d'aquesta malaltia. Ho fa de bracet amb, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge d'envasos de vidre. Arran d'aquesta implicació, sota el títol "Recicla vidre per a elles", s'ha ubicat un contenidor iglú de color rosa a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll.per a la fundació Sandra Ibarra, que contribueix a la prevenció i a la investigació del càncer de mama.El president,, ha subratllat la voluntat de sumar el Consell Comarcal del Ripollès en aquesta campanya per "aportar el nostre granet de sorra, aquí a la comarca", tot aprofitant l'efemèride del Dia mundial contra el càncer de mama, que s'ha commemorat aquest 19 d'octubre. "Fem una crida a tots els sectors, especialment els grans generadors com l'hostaleria i els bars, però també els particulars perquè, com més vidre tinguem en aquest contenidor, més donatius podrem fer per ajudar amb el càncer de mama", ha insistit.Colomer també s'ha mostrat satisfet d'haver aconseguit incorporar el Ripollès en aquesta acció, quei amb un total de 26 contenidors. L'iglú que s'ha aconseguit per al Ripollès restarà uns dies a la plaça de l'Ajuntament, de Ripoll, amb la voluntat que les properes setmanes també passi per altres municipis de la comarca.A més de la recollida de vidre, la campanya "Per a elles" també preveu una altra manera de col·laborar amb la fundació. En aquest cas és per mitjà de la compra d'unsde la recollida selectiva, que es poden fer servir com a papereres o cubells d'escombraries domèstics. També són de color rosa i incorporen una decoració elaborada per la dissenyadora Agatha Ruiz de la Prada.Aquests cubells, d'uns 30 cm d'alçada, es poden adquirir al web miniiglu.es i tenen un preu de 23,95 €. L'import. Joaquim Colomer vol encoratjar les famílies a adquirir-ne com "una oportunitat d'ajudar d'una manera més amable", tant pel que fa al càncer de mama com per fomentar el reciclatge.