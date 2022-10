​Rècord de participació en els pressupostos participatius 2022 de Sant Joan de les Abadesses

Participació molt alta, d'un 18%

Aquest octubre els pressupostos participatius de Sant Joan de les Abadesses han arribat al seu final. Després de combinar les votacions fetes en la plataforma en línia i les que s'han recollit en format paper en els equipaments municipals, ja hi ha un projecte guanyador. Es tracta deque ha quedat en primera posició amb. Unde les persones que varen participar, varen donar suport a aquesta proposta.En els pròxims mesos es farà la instal·lació d'aquest espai d'aixopluc a l'edifici d'Infantil i Primària, que tindrà un cost aproximat dei que comptarà amb taules i bancs, per tal de poder fer activitats a l'exterior quan plou i en períodes de màxima exposició solar.Enguany, el que suposa un 18,04% del cens, de 2.861 persones. Aquest índex registratde Catalunya amb una població similar al poble ripollès, segons l'estudi sobre processos participatius publicat l'any 2019 per la consultora Neòpolis, que va analitzar prop de 100 processos. L'any passat, en la primera edició dels pressupostos participatius, va votar un 16% del cens, que inclou les persones majors de 16 anys empadronades a la vila.Per darrere del projecte guanyador hi va quedar laamb 204 vots, i lade la Ruta del Ferro i del Carbó fins al parc de l'Estació, que va sumar 163 vots. Amb menys vots que aquests tres projectes, i de més a menys suport, hi ha la renovació dels serveis del Pavelló Municipal d'Esports, la, la instal·lació de plaques fotovoltaiques a equipaments municipals, la millora a la Llar d'Infants el Molí Petit, la millora de l'accessibilitat als carrers Joan Maragall i Jaume I i la creació d'un nou espai adaptat i ampli per a gossos.