​Ripoll vol acollir una prova internacional de trial l'any 2024

per Redacció, Ripoll, Catalunya |

Ripoll continua fent passos peracollint un esdeveniment relacionat amb el trial en moto. Aquest dilluns Salvador Prat, president de la Federació Catalana de Motociclisme va visitar novament la vila, aquesta vegada juntament amb Josep Puntí, representant de la Federació Internacional de Motociclisme. Es van reunir amb Josep Soldevila, president del Ripoll Motor Club i vocal de la Federació estatal de motociclisme, Jordi Prat, director de la comissió de Trial de la Federació estatal de motociclisme, l'alcalde Jordi Munell i el regidor d'Esports Josep Isern,Aquesta proposta es planteja coincidint amb l'acte oficial de celebració del 50è aniversari de la Federació Internacional de Motociclisme. Una efemèride i prova internacional que se celebrarien a Ripoll ien la seva vessant del trial de moto (el Talents Trial Ripoll) que promou la FCM, una escola singular i única en aquests moments per a la formació de futurs campions en aquesta modalitat esportiva.La comitiva que va visitar Ripoll aquest dilluns va visitar les instal·lacions i espais que acollirien els actes i exposicions que es preveuen en aquesta celebració -Devesa del Pla, església de Sant Pere o les diferents sales d'actes-, així com l'àrea d'entrenament del Centre de Tecnificació (CTER) a l'Avellaneda. Van poder presenciar els entrenaments dels alumnes d'aquest nou curs i conèixer els joves pilots, incloent-hi la primera integrant femenina que s'ha incorporat aquest any.