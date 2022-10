Tardor fotogràfica a Ripoll

L'Ajuntament de Ripoll ha convocat per quart any consecutiu, el premi de fotografia Ripoll, Tardor Florida amb l'objectiu de posar en valor els paisatges de tardor del municipi.En la primera edició aquest concurs es va emmarcar amb el concurs promocionat per Viles Florides i en el qual s'oferien premis a les millors fotografies que mostressin imatges de tardor del seu municipi. Enguany, tot i que aquesta iniciativa no es fa des de Viles Florides, l'Ajuntament de Ripoll,El termini de presentació de les fotos. Cal penjar la foto al perfil d'Instagram propi, etiquetar (@ajuntamentderipoll) i utilitzar el hashtag #tardorfloridaripoll22.Del 5 a l'11 de desembre es passarà a la fase de votació que també serà a través de la plataforma Instagram,. Els premis, i amb la voluntat de potenciar els establiments locals i el producte de proximitat, seràper bescanviar a un restaurant local i una cistella de producte del Ripollès per la primera persona classificada iper bescanviar a un restaurant local i una cistella de producte del Ripollès per la segona persona classificada.