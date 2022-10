​Reobre l'Espai Deures de Ripoll

per Redacció, Ripoll, Catalunya |

Aquest dilluns 17 d'octubre, torna a funcionar l'Espai Deures, un lloc, que es va posar en funcionament l'octubre del 2016 i només s'ha aturat en època de pandèmia.Aquest espai està(a partir de 6è poden anar al Casal de Joves el Galliner) que no necessiten material de suport de la biblioteca o que volen fer treballs en grup. Ubicat a la tercera planta dels annexos de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, estarà oberti compta amb una persona dinamitzadora que vetlla per tal que l'ambient sigui l'adient per a estudiar i fer treballs.. L'accés és gratuït i només cal que els infants s'apuntin amb la persona dinamitzadora; l'única limitació és l'aforament del local que caldrà respectar en tot moment.