​Veïns de Camprodon recullen firmes per evitar que es tallin 46 arbres de la zona de La Campa

per Redacció, Camprodon, Catalunya |

Diversos veïns de Camprodon han engegat una campanya per evitar la tala de, entre el carrer Mossèn Cinto Verdaguer, el passeig Canigó i la plaça Europa. Els ciutadans afirmen queque hi ha a aquesta zona. Segons els veïns, el principal motiu del consistori és que els arbres fan malbé la vorera i dificulten el cas a cotxets i cadires de rodes.Des de l'hivern passat fins ara, ja s'han tallat alguns arbres, segons els veïns mitja dotzena. També es queixen que el consistori ho fa aprofitant la temporada baixa, quan el barri queda mig buit. Els veïns creuen quei que hi ha "moltes alternatives a la solució simplista que s'ha adoptat". També demanen que ,si es vol tirar endavant la tala d'arbres, es consulti abans amb els ciutadans que viuen a la zona. La idea del consistori és plantar arbres joves a la part central del passeig.Amb tot, els veïns han impulsat una recollida de firmes a través de la plataforma Change.org amb la qual ja han aconseguit