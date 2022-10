Sant Joan de les Abadesses s'omple de carabasses aquest diumenge

De 2/4 de 8 a 11 h

Arribada de les carabasses, verificació i pesada

Instal·lació de les parades dels agricultors i artesanes



A partir de les 11 h

Obertura de la XI Fira de la Carabassa

Tastets gastronòmics de la carabassa

Degustació de crema de carabassa

Taller de dibuix adreçat a nens i nenes

Demostració de l'art de fer escultures amb carabasses



A partir de les 16 h

Show Cooking amb carbassa a càrrec de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès

Demostració de l'art de fer escultures amb carbasses



A les 18 h

Lliurament de premis



Després de dos anys sense fer-se a conseqüència de la pandèmia, aquest pròximtorna la, en la seva onzena edició. Abans de l'aturada per la situació sanitària, la fira s'havia consolidat com una cita important del calendari de festes, mercats i trobades de tardor.La XI Fira de la Carabassa comptarà com sempre amb parades, tallers familiars, tastets, uni degustacions amb la carabassa i altres fruits de tardor com a eix de la jornada, a més d'una demostració de l'art de fer escultures amb carabasses. També hi haurà servei de bar i entrepans.Com és habitual,i colors diversos seran el pol d'atracció de la fira. El rècord de la fira el té el navarrès Rubén Mendi, que. Es repartiran 1.300 euros en premis entre les carabasses més grans de la categoria absoluta i a les més grans de l'àmbit comarcal, local i a la més original.La fira ripollesa, a més d'estar pensada per als visitants, també és atractiva per als aficionats a cultivar aquest fruit de tardor. Intercanvien informació, tècniques i, fins i tot, llavors, ja que, a més de les cures especials en el conreu, part del secret per aconseguir-ne de gegants rau en la selecció genètica que es fa. Fins i tot es poden trobar els arbres genealògics dels exemplars que van guanyant concursos. En tot cas, la fira de Sant Joan és un bon moment per passejar i per parlar amb els cultivadors que hi assisteixen per descobrir tot aquest món.