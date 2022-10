Les cooperatives agràries avisen que estan «contra les cordes» per l'augment dels costos energètics

La(FCAC) alerta que les cooperatives agràries podrien veure, passant dels 27 milions d'euros del 2021 als 78,6 milions d'enguany. D'aquest increment, el 71% correspon a l'i el 29% restant. El president de la federació,, ha avisat en una nota de premsa aquest dijous que aquest increment pot posar "" el sector productor i demana "solucions estructurals" davant la"Lesadoptades són positives, però no suficients. Si no s'adopten mesures extraordinàries, inevitablement elsen compliment de la Llei de la cadena alimentària i es repercutiran en la inflació i la", apunta.Per sectors productius, els que més patiran l'increment són les cooperatives d'elaboració de, amb 24 milions d'euros (47% del total). Tanmateix, els sectors dehauran de suportar un augment de 7,3 milions (14% del total) i el de lad'uns 7,3 milions (14%).Altres àmbits comtambé poden veure incrementar els seus costos. En sectors productius com l', s'estima que l'increment es posarà de manifest proximament perquè els molins tenen l'activitat molt concentrada en una època de l'any que, majoritàriament, s'iniciarà aviat.Segons alerta la federació, algunesde diferents sectors ja han hagut d'aturar la seva activitat i l'han derivat a altres centres de transformació per optimitzar costos. Tanmateix, altres cooperatives estan valorant o han realitzat recentment la substitució de l'ús de, però la transició no sempre és possible o és molt costós implementar-la a curt termini.