«Tardor de Dansa» a Ripoll

Ripoll acollirà Tardor en Dansa,. Per la trajectòria del Festival "Ripollesdansa", impulsat per Ester Forment,juntament amb cinc municipis més de Catalunya: Juneda, Amposta, Tremp, Rubí i Alcover.La iniciativa s'impulsa des de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i l'Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat. Les cincdiferents es podran veure a Ripoll aquest, a la plaça Abat Oliba, a partir de les 11:30 h.Aquesta primera edició del 'Tardor en Dansa' estarà formada per les següents peces i companyies:• We all live in a box (Ambae Company)• Ways (Homeland Dance Company)• Scotoma (Clémentine Télesfort i Lisard Tranis)• Picnic on the moon (Júlia Godino i Alexa Moya)• A cegues (Elelei Company)