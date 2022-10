​Ripoll ja té nova alcaldia infantil

El passat dilluns, la Sala Eudald Pradell va acollir. Hi van assistir dos representants de 6è de primària de cada escola de la vila, que van defensar la seva candidatura a l'alcaldia infantil per a aquest curs. En aquesta ocasió i per primer cop, hi haurà una alcaldia compartida, entre(de l'escola Salesians) i(de l'escola Vedruna).A l'acte hi van assistir les representants del Consistori del curs passat, que deixaven els seus càrrecs, encapçalades per l'alcaldessa infantil 2021-22,, qui va cedir la vara als dos nous alcaldes. També hi va ser present la regidora d'Educació i Participació,, qui va donar la benvinguda i va encoratjar als nous representants infantils.Cada representant de les escoles va fer un discurs amb les seves idees i alguna proposta que ja tenen per la vila, i tot seguit es va passar a les votacions. En la primera hi va haver un triple empat, la segona també va ser igualada i. Així doncs, es va decidir que compartissin l'alcaldia. En Roger serà qui l'ostentii la Martina ho farà. Tot i això, cal recordar que el Consistori és un òrgan horitzontal i tots els seus membres participen de les decisions per igual., perquè totes i tots estiguin còmodes amb la seva funció. Cada dilluns a la tarda, es reuniran a l'Ajuntament per treballar les propostes i decisions que duran a terme. A banda, realitzaran quatre plens durant el curs. Disposaran d'un pressupost de 5.000 euros, com és habitual.Ja és l'onzena edició del Consistori Infantil., en totes excepte en la primera. Ara, arriba la novetat d'un mandat compartit.