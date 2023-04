Aigua Aguaita.cat | Actualitzat el 26/04/2023 a les 17:58h

Els regants de la Dreta de l'Ebre distribuiran l'aigua intermitentment en períodes de deu dies

La Comunitat de Regants adapta el reg a les condicions del canal i posposa l'inici de la campanya al 28 d'abril

La Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre ha optat per distribuir de forma intermitent al llarg del temps l'aigua de reg disponible, la meitat de la dotació prevista habitualment, per poder iniciar la campanya de l'arròs. La Junta de Govern de l'entitat ha acordat este divendres posposar l'inici de la campanya al 28 d'abril. A partir d'aquella data, els regants disposaran de l'aigua que empren habitualment durant quinze dies. Posteriorment, el canal es tancarà durant deu dies i es tornarà a obrir deu dies més, alternant els cicles fins que s'aixequen o s'endurisquen les restriccions per la sequera. Segons la Comunitat, es tracta de l'única forma, ateses les característiques del canal i la xarxa, per aprofitar la meitat de la dotació.



Els regants s'enfronten a una situació "nova" i "inèdita" que els obligarà no només a modificar les habituals formes de gestió de l'aigua sinó també el conreu de l'arròs al delta de l'Ebre per poder salvar la campanya. En un any sense restriccions, la Comunitat de la Dreta disposava de 240 hectòmetres cúbics per a la campanya. L'escenari de sequera ha portat la Conca Hidrogràfica de l'Ebre (CHE)a reduir a la meitat, a 250 hectòmetres cúbics la dotació per a les dues comunitats del Delta.



Mentre que la de l'Esquerra ha optat per restringir a la meitat l'aigua que rebran de forma estable els pagesos, a la Dreta la solució adoptada ha estat diferent. El fet que les captacions d'aigua del canal de la Dreta, amb les diferències de pendent, es trobin elevades a una determinada altura condiciona, precisament, que la infraestructura hagi de baixar pràcticament plena per garantir l'entrada de l'aigua i la seva arribada a les finques amb la pressió adequada.



"Per administrar el 50% d'aigua, el nostre canal té unes característiques si no treballa gairebé al 100% no es pot fer una distribució correcta de l'aigua. Per tant, en comptes de donar la meitat de l'aigua durant tot el temps, hem decidit donar tota l'aigua durant períodes de temps que representaran la meitat: farem temptejos. D'esta forma, hi haurà períodes d'uns deu dies amb el canal a ple reg i deu que estarà tancat sense portar aigua. Hem de parlar a la gent i que administri l'aigua al mil·límetre", ha explicat el president de la Comunitat de la Dreta, Manel Ferré.



La nova estratègia obligarà els pagesos a mantenir els quadres d'arròs estancs, "com a piscines". Caldrà revisar el tancament de les boqueres de sortida, evitar pèrdues als desguassos i controlar les escletxes provocats pels crancs americans o altres fenòmens. La campanya, que havia de començar el dia 24, s'iniciarà el dia 28 per guanyar temps, davant la possibilitat que a l'agost, si persisteix la sequera extrema, es tanquin totalment les aportacions per al reg.



La mesura de distribució temporal ha estat acceptada per la CHE, segons Ferré. De fet, els regants hauran de coordinar-se amb l'organisme de conca i els gestors de l'embassament de Mequinensa per poder disposar de tota la dotació completa concentrada durant la meitat del temps i no afectar el cabal ecològic del tram final de l'Ebre. Això els obligarà a avisar amb un mínim de dotze hores d'antelació.



"Ens ajudarem els uns als altres"



Tot plegat obligarà els pagesos a aprendre i adaptar-se sobre la marxa en un escenari desconegut i del tot incert. "Ens ajudarem els uns als altres. Però el concepte ha de quedar clar: amb el 50% de l'aigua s'han de fer mans i mànigues i l'important és arribar a l'agost. Si pot ser a mitjan agost millor. De mitjan juny a mitjan agost és fonamental per salvar la collita: la planta s'ha de desenvolupar, absorbir l'abonament, però haurà absorbit tot a primers de juliol, comença a treballar i posar tot lo gra a ple rendiment", ha exposat Ferré.



Quedarà per veure què passa si continua sense ploure i, a partir de l'agost, l'aixeta es tanca completament. Segons el president dels regants de la Dreta, algunes proves han permès constatar que el comportament dels camps sense aigua a partir de mitjan agost podria salvar bona part de la collita. Amb tot, les comunitats de regants treballen coordinades amb les cooperatives i altres agents del sector per poder fer front a una campanya més incerta que mai. Preveuen demanar l'assessorament de l'IRTA per poder disposar de més eines i coneixements.



De moment, en el cas de la Comunitat de la Dreta, es veu amb bons ulls la possibilitat que prosperi la sembra en sec -entre un 10 i un 12% de la superfície els últims anys- però consideren que, en l'actual situació, pugui suposar una alternativa més enllà de l'estalvi d'aigua durant el primer mes -que després requereix la dotació habitual-. Tampoc, en el seu cas, preveuen l'opció de bombejar aigua dels desguassos: creuen que cal deixar escapar la mínima quantitat dels arrossars i seguir evitant aquesta pràctica per evitar l'expansió del caragol maçana.