Pel que fa a la concessió de la central hidroelèctrica de Flix, l'entitat reclama que s'extingeixi després de 75 anys de funcionament i no pas d'aquí a quinze anys com apunta l'estat espanyol. Josep Juan, membre de l'associació, ha assenyalat l'existència de sentències judicials prèvies que avalarien aquest posicionament.

Juan també ha criticat les actuacions anunciades per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre al pantà de Riba-roja i Mequinensa, les quals ha titllat de "maniobres de distracció" i de "mesures puntuals". Per tot plegat, ha insistit en la necessitat de tenir un pla de gestió integral per garantir la baixada de sediments riu avall per garantir el futur del Delta.



D'altra banda, l'associació Sediments té en marxa una campanya de micromecenatge per recaptar fons per seguir les campanyes de denúncia i alhora, publicar la tercera edició del llibre 'Terra presa. Per una nova política de sediments'.







L'associacióha anunciat queper un delicte contra el medi ambient i risc catastròfic per la retenció de sorres al pantà deque posen en perill el Delta. Ho farà a través deque presentarà la setmana vinent a la, per denunciar la regressió d'aquest entorn natural i reivindicar un pla de gestió integral dels sediments. L'entitat també demana revisar la sol·licitud d'extinció de la concessió de la central hidroelèctrica de Flix, que consideren finalitzada un cop arribi enguany als 75 anys de funcionament. En este context, no descarten presentar un contenciós administratiu si l'executiu espanyol no els respon la petició o els la denega.L'entitat obre la porta a la via penal després que el fiscal arxivés una denúncia prèvia pels mateixos suposats delictes. En aquesta ocasió, a les dues querelles s'hi adjunten informes tècnics a càrrec del doctor César González i del professor de Dret Administratiu de la Universitat d'Extremadura Pedro Brufao. Es tracta d'uns documents que posen de manifest els perjudicis que ha patit el Delta a causa de la retenció dels sediments en els embassaments del tram final del riu Ebre.Les dos querelles penals, la de delicte contra el medi ambient i la de risc catastròfic, estan dirigides contra Endesa i es presentaran de forma simultània la setmana que ve a la Fiscalia de Tarragona. Segons el portaveu de l'associació, Jordi Parès, amb aquesta acció volen "fer soroll" i reivindicar la necessitat de fer arribar els sediments al Delta. Parès ha lamentat que la companyia no hagi "fet res" per revertir l'impacte de la seva activitat davant la regressió d'aquest entorn.