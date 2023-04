Energia Aguaita.cat | Actualitzat el 17/04/2023 a les 19:28h

Projecten un quart parc solar a la Terra Alta, a Gandesa, de 48.500 panells fotovoltaics

La planta produirà 29,6 MW de potència i també connectarà amb la subestació del Garraf

Projecten una quarta planta solar a la Terra Alta, una nova central a Gandesa de 48.450 panells fotovoltaics de 625 Wp de potència unitària, una potència total instal·lada de 29,6 MW. La promotora és l'empresa Energía Inagotable de Hiroko, amb la mateixa seu social a Madrid que les altres dues companyies que han demanat autorització per fer plantes solars molt similars a Gandesa, Batea, Vilalba dels Arcs (137.370 panells fotovoltaics, en total).



Esta quarta planta s'ha batejat com a 'Corbera' i preveu una inversió de 16,5 milions d'euros i 4 milions d'euros més per a una subestació elèctrica. L'energia produïda s'evacuarà fins a la subestació 'Garraf' a Vilanova i la Geltrú, com també es projecta amb les altres tres plantes solars.



L'anunci que publica este dimarts el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) sotmet a informació pública, durant un període mínim de 30 dies, el procediment per obtenir l'autorització administrativa prèvia i de construcció; el procediment per a l'autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable, i el procediment d'avaluació d'impacte ambiental, el projecte de la instal·lació referenciada, del projecte de parc solar anomenat 'PSFV Corbera', de 29,6 MW de potència, en terrenys de sòl no urbanitzable del terme municipal de Gandesa.



Energía Inagotable de Hiroko té el mateix domicili social (carrer Ortega y Gasset 20, segona planta, de Madrid) que la promotora de la planta solar 'Gandesa', l'empresa Fuerzas Energéticas del Sur de Europa XXX SL, ara anomenada Energia Inagotable del Proyecto Gandesa, i la promotora dels parcs 'Batea' i 'Vilalba', l'empresa Energías Renovables de Ormonde 53 SL.