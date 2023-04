Biomassa forestal preparada per ser utilitzada a la biorefineria Foto: Mar Martí

Pla detall de productes obtinguts amb la biorefineria Foto: Mar Martí

Trituració de la biomassa per introduir-la a la biorefineria Foto: Mar Martí

Alternatives al petroli

Treballs de laboratori amb els productes obtinguts a través de la biorefineria Foto: Mar Martí

Una investigadora del CTFC treballant amb productes de la biorefineria Foto: Mar Martí

, però en canvi, a Catalunya, només se n'aprofita el 30%. En el context actual de canvi climàtic, la prevenció d'incendis passa per una bona gestió forestal i, per això, elamb seu a Solsona, busca la manera de potenciar-la creant productes de valor afegit. Ara, gràcies a uns ajuts europeus, tècnics del centre han creat unaque converteix la biomassa forestal que no s'aprofita en antioxidants i fertilitzants per a la indústria agrària i farmacèutica., coordinadora del projecte, destaca la seva importància en un moment en què el petroli s'esgota i calen alternatives que no contaminin.Donar més valor al bosc. Aquest és l'objectiu final de la biorefineria que han ideat des del CTFC. Es tracta d'ui que aprofita la massa forestal per crear productes de valor afegit com ara antioxidants, fertilitzants o sucres, bioestimulants per al creixement de les plantes i biocombustibles, entre d'altres.La clau és queque no s'aprofita i no té valor al mercat. De fet, actualment a Catalunya la biomassa s'utilitza bàsicament per a dos conceptes: l'energia i la producció de palets.De moment, la biorefineria s'ha posat en marxa: afectat per malalties i ventades; alzines sureres ja envellides i amb baixa productivitat; i regenerat després d'un incendi. També s'està mirant d'aprofitar biomassa d'arbustos com el bruc i l'arboç per veure quina potencialitat té.La iniciativa, que segons els seus impulsors ésperquè pot utilitzar biomassa local, de petit format, s'ha pogut tirar endavant gràcies a una línia d'ajuda europea d'1,5 MEUR, que s'emmarca dins el projecte Life Biorefformed (2020-2024), que té per objectiu la gestió sostenible dels boscos mediterranis.La coordinadora del projecte, Neus Puy, destaca la importància de la iniciativa en un moment en què el petroli s'esgota i cal buscar. A més, assegura que les empreses cada vegada estan més sensibilitzades per treballar amb material renovable. Entre d'altres motius, també, perquè així ho exigeixen les directius europees.