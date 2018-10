Cargol poma amb una posta d'ous. Foto: Ministeri de Medi Ambient.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya destinarà un import total d’1.100.371,49 euros a la lluita contra el cargol poma i la conservació de la biodiversitat al Delta de l’Ebre per al període 2019-2020.Cal remarcar que, com a novetat, enlloc de disposar de pressupostos anuals per a cadascuna de les dues anualitats que resten del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020 ara es disposarà d’un pressupost pluriennal aprovat per Acord de govern.Així, per a este 2019 s’ha previst destinar un total de 640.371,49 euros (365.011,75 € dels quals a portats pel Departament d’Agricultura i 275.359,74 € dels fons FEADER). Per al 2020 es destinaran 460.000,00€ (262.200,00 aportats pel DARP i 197.800,00 € del FEADER).Este fet garanteix disponibilitat pressupostària per als dos períodes que resten (2019 i 2020), i alhora permet garantir una continuïtat de les actuacions que han de ser executades per les comunitats de regants del delta de l'Ebre, agrupacions de productors del delta de l'Ebre, organitzacions ambientalistes amb àmbit d'actuació al delta de l'Ebre, administracions públiques, i centres de recerca.La partida pressupostària permetrà la definició, la implementació i el funcionament de projectes de cooperació per al desenvolupament de mètodes i la implementació al camp per al control i l'eradicació de la plaga i que asseguri i/o millori els paràmetres de biodiversitat de la zona afectada.Val a dir també que a la quantitat d'este pluriennal (1.100.371,49€) s’ha d’afegir 841.207,87€ que, mitjançant encàrrec de gestió a Forestal Catalana, completaran les actuacions de lluita i eradicació contra el cargol poma per a estos dos períodes.Les actuacions a realitzar han estat aprovades per la Comissió Tècnica Sectorial de seguiment de les actuacions contra el cargol poma al Delta de l'Ebre i se centren en els àmbits de control i eradicació, protecció de la biodiversitat, recerca aplicada i seguiment tècnic; i són una continuïtat de les portades a terme en els darrers dos anys.De moment el resultat dels programes de lluita han estat la contenció de la plaga a l'hemidelta esquerra delta de l’Ebre, declaració de petits focus a l’hemidelta dret que es controlen immediatament, i minimitzar els danys per la presència del cargol a l’hemidelta esquerra. Així mateix, es continua amb la recerca per tal de trobar instruments de lluita i eradicació contra este cargol, ja siga amb estudis de nous possibles molusquicides o mitjançant la lluita biològica. I tot plegat i alhora, protegint la biodiversitat del delta de l’Ebre.