La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, ha reclamat aquest dilluns a Madrid més implicació del Govern de l’Estat en l’aplicació de mesures per millorar la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona. Ho ha fet en una trobada entre les diferents Comunitats Autònomes i membres de la Comissió Europea que ha organitzat el Ministeri per a la Transició Ecològica, en unes jornades de dos dies de durada i que finalitzaran dimarts a la tarda. Catalunya hi participa exposant les accions que duu a terme per acabar amb les superacions dels límits europeus d’alguns contaminants atmosfèrics; la situació actual del diòxid de nitrogen (NO 2 ) i de les partícules (PM10); i els principals canvis en relació a l’ozó troposfèric (O 3 ).

Sota el control europeu

Els compromisos adquirits per les diferents administracions catalanes en la Cimera de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona , celebrada la primavera de 2017, van evitar un expedient d’infracció de la normativa comunitària sobre qualitat de l’aire, pas previ al Tribunal de Justícia de la Unió. Fins ara Europa ha valorat positivament les actuacions proposades però en fa un seguiment exhaustiu per comprovar-ne el compliment. Les jornades que s’estan celebrant a Madrid formen part de les comunicacions amb la Unió Europea.

La Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i 39 consistoris més de la conurbació es van comprometre a través de l’acord institucional per a la millora de la qualitat de l'aire a treballar conjuntament per aconseguir la reducció d’un 30% de les emissions associades al trànsit viari en el termini de 15 anys, i per assolir gradualment els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. Com a mínim, un 10% d’aquestes emissions s’haurien de reduir en cinc anys i, progressivament arribar al 30% pactat.

Una de les mesures clau acordades va ser la de restringir la circulació als vehicles més bruts en moments d’alta contaminació per diòxid de nitrogen (NO 2 ). Tot i que el protocol no es va haver d’aplicar l’hivern passat, perquè no es van assolir nivells prou elevats de pol·lució, les Administracions catalanes estan a punt per implementar-lo, en concret a l’àrea intrarondes de Barcelona.

Més finançament per al transport públic

Rius, però, ha destacat que a la resta de municipis que formen part del conegut com a ‘Àmbit-40’ no es podran aplicar les restriccions quan la contaminació sigui elevada fins que el Govern de l’Estat canviï el reglament de circulació, pas necessari perquè els Mossos d’Esquadra puguin sancionar qui condueixi els vehicles per zones no autoritzades. Per això reclama al Ministeri per a la Transició Ecològica que mostri una nova sensibilitat en la matèria i faciliti les gestions per a la implantació de les actuacions.

També ha exigit responsabilitat a l’Administració central perquè contribueixi a reforçar el transport públic, indispensable per afavorir el transvasament modal des del vehicle privat. Per això, en el mateix sentit que ho va fer el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, al ministre de Foment, José Luis Ábalos, fa un parell de setmanes, ha demanat que l’Estat recuperi les aportacions al finançament de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona als nivells de 2010, quan hi invertia, aproximadament, 150 milions d’euros anuals. La Generalitat considera que els 110 milions que hi aporta actualment són clarament insuficients. Per al Govern, el transport públic és una prioritat, perquè d’una xarxa eficient de transport públic se’n deriven beneficis per a la salut i el medi ambient com la millora de la qualitat de l’aire i la reducció de gasos d’efecte d’hivernacle, responsables del canvi climàtic.

Apel·lant a la responsabilitat de l’Estat

Finalment, Rius ha recordat la intenció del Departament de Territori i Sostenibilitat d’aplicar la vinyeta per reemplaçar els peatges en aquesta legislatura. És per això que demana complicitat a l’Estat en la seva aplicació a les vies d’alta capacitat, que permetrà estalvis de 6.700 milions d’euros en 10 anys, i que es destinaran a millorar infraestructures de la xarxa bàsica i secundària, a millorar el transport públic i a ambientalitzar flotes públiques i privades. En definitiva, una gran inversió també per reduir la contaminació ambiental.