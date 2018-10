Aquest migdia s'ha inaugurat l'aparcament segur de bicicletes de Santa Maria de Palautordera Foto: Jordi Purtí

Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, Jordi Xena, alcalde de Santa Maria de Palautordera, i Francesc Deulofeu, alcalde de Sant Celoni inau8gurant el carril bicicleta Foto: Jordi Purtí





El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha aprofitat la construcció de la via ciclista que uneix l'estació de Santa Maria de Palautordera amb el nucli urbà, per instal·lar-hi un aparcament segur de bicicletes i els elements que han de permetre la seva obertura de manera telemàtica per part dels usuaris. L'objectiu de l'aparcament és facilitar un lloc d'estacionament segur de les bicicletes per usuaris del tren que vulguin utilitzar aquest mitjà per accedir a l'estació.Tant la via ciclista com l'aparcament segur de bicicletes s'han inaugurat aquest migdia amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó i l'alcalde de Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena.Aquest primer aparcament té una capacitat de 28 places que es pot ampliar fins a les 40. A l'interior de l'aparcament també hi ha cinc bicicletes elèctriques de lloguer per als usuaris de tren que arribin a l'estació de Palautordera i vulguin fer servir aquest mitjà per fer el darrer tram del seu desplaçament.El conseller Damià Calvet ha anunciat que l'experiència es vol portar a altres poblacions catalanes. Aquest primer paquet inclouria.La posada en marxa del carril bicicleta era una demanda històrica que feia l’ajuntament de santa maria de Palautordera per disposar d’una mobilitat segura.

Galeria de fotos