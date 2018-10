Que la del cranc blau és segurament la plaga més ferotge que ha viscut el Delta en els darrers temps ja no és cap secret i, el pitjor de tot, és que sembla que no té aturador. La seua velocitat d’implantació i dispersió ha estat enorme, gairebé no queda cap racó del delta de l’Ebre ni de les platges del territori sense la presència d’este voraç crustaci, que ja ha aniquilat pràcticament el cranc autòcton i que també està colonitzant el curs del riu Ebre, com a mínim, fins a l’assut de Xerta.El 20 de setembre passat la Direcció General de pesca. A partir de les conclusions d’este informe preliminar l’organisme de la Generalitat ha decidit apostar per “una intensa explotació comercial” de l’espècie, únicament des de sector professionals.La llacuna de l’Encanyissada, al Delta de l’Ebre, és un dels punts on es pesca el cranc blau. El següent vídeo mostra com les xarxes de la pantena capturen una quantitat ingent de cranc blau: