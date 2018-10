Energia Redacció | Actualitzat el 04/10/2018 a les 11:33h

El CSN reconeix l'existència de contaminació radioactiva al pantà de Flix

L'organisme assegura que "no hi ha risc radiològic significatiu"

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN), organisme encarregat de vetllar per la seguretat de les instal·lacions radioactives ha donat a conèixer un llistat de les sis localitzacions o emplaçaments amb presència de radioactivitat a l'estat espanyol.



Es tracta de "diversos terrenys que presenten radioactivitat originada per activitats humanes" a causa de "accidents o pràctiques (activitats amb substàncies radioactives) realitzades en el passat i pot ser deguda a radionúclids naturals o artificials".



El CSN es resisteix, però, a catalogar aquestes zones com a contaminades en sentit estricte. A Espanya, asseguren, "no hi ha cap terreny declarat com a contaminat" formalment per radiació, encara que l'organisme coneix l'existència "d'emplaçaments amb presència de radioactivitat", en els quals "no hi ha risc radiològic significatiu", assenyala el CSN en un comunicat.



Entre els terrenys contaminats citen el cas de l'embassament de Flix, on "se situaven llots de fosfats, amb presència d'Urani-238, que ja han estat retirats", exposa el comunicat.



També descriu el cas de Palomares a Almeria amb presència de Plutoni-239 i americi-241 -a causa de l'accident d'avions militars americans amb la pèrdua d'una bomba nuclear a 1966-; les Marismas de Mendaña, a l'estuari del riu Negre a Huelva, abans de la seva confluència amb el riu Odiel, amb presència de Cesi-137; i també en aquest mateix estuari, una bassa de fosfoyesos amb presència de Ràdio-226.



A més en el paratge del Hondón, a Cartagena (Múrcia), es troben uns dipòsits de llots de fosfats amb presència d'Urani-238.



"En localitzacions situades en diversos termes municipals de les províncies de Madrid i Toledo, en les marges del Canal Reial del Jarama, es troben vuit rases de longitud i profunditat variable, conegudes com les Banquetes del Jarama, amb presència de productes de fissió, havent-se realitzat determinacions per Cesi-137 i Estronci-90 ".



També es refereix a "antigues explotacions de mineral d'urani" en les que s'han portat accions de restauració, com seria les d'Andujar, si bé no les cita expressament.



El Consell assenyala que a causa de l'absència de regulació especifica ha actuat quan ha estat necessari per determinar el risc radiològic de manera que es garanteixi la protecció de la població i del medi ambient i així ho han reflectit en els seus informes anuals davant el Parlament.



Precisament, la comissió per a la Transició Ecològica del Senat té previst abordar aquest dijous una moció de Unidos Podemos per la qual s'insta el Govern a elaborar un inventari de sòls i masses d'aigües contaminades amb material radioactiu.



El Ple del Consell va acordar al març de 2010, aprovar l'elaboració de l'inventari de terrenys radiològicament contaminats i el seu contingut, recorda el comunicat, en què el CSN assenyala que el marc regulador sobre la matèria s'ha de completar adequadament per poder complir amb les garanties suficients les obligacions de l'organisme.