Unes quaranta persones van assistir a la reunió informativa a Casa Xorret (Sort). Foto: Salvem Salau

La plataforma Salvem Salau va convocar una reunió informativa el passat dissabte 29 de setembre a Sort amb la idea d' estendre la lluita social contra l'explotació de recursos minerals al port de Salau (Alt Àneu) Una quarantena de persones van assistir a l'acte organitzat a Casa Xorret, on es va explicar en què consisteix el projecte d'investigació minera que preveu cercar wolframi i or a la Vall de Bonabé, al terme municipal de l'Alt Àneu, en uns terrenys que són propietat de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) d’Isil i Alós.Els geòlegs que formen part de la plataforma van alertar que la investigació que vol portar a terme l'empresa Neometal Spania SL (filial de l'australiana Apollo Minerals Limited) generaria greus impactes sobre el medi natural en una zona "altrament sensible ecològicament parlant". Ara mateix, l'empresa preveu fer sis sondatges d'uns 150 metres de profunditat en un terreny de roques calcàries que presenten fractures, segons assegura l'entitat.Actualment, s'ha obert el període de presentació d'esmenes a la Memòria Ambiental que l'empresa va presentar al Departament de Territori i Sostenibilitat. A nivell polític, a petició de Salvem Salau, la CUP ha entrat una moció de rebuig de les pràctiques mineres a la Diputació de Lleida, que serà debatuda en el proper ple, previst per a mitjans d’octubre. Pel que fa a l'Ajuntament de Sort, fa unes setmanes es va aprovar aquesta moció amb els vots favorables de FEM Municipi i de la CUP, amb l'abstenció del PdCat, formació que el passat mes de juliol havia votat favorablement a la moció aprovada pel Consell Comarcal.En una assemblea posterior, els membres de la plataforma van posar fil a l'agulla a futures accions. Salvem Salau ha comunicat que segueix organitzada per "frenar aquestes pràctiques mineres que representen una greu agressió al territori". Al mateix temps, està teixint aliances amb altres entitats per fer difusió de la situació i sumar forces, com és el cas de Stop Mine Salau, l'homòloga plataforma situada a l'Aireja, a la vesant francesa.