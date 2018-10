Foto de grup de la celebració dels 40 anys de l'Escola de Natura Can LLeonart Foto: Diputació de Barcelona

L' Escola de Natura Can Lleonart , al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, va celebrar dissabte els 40 anys de la seva creació amb un acte en els que van participar-hi antics gestors, educadors i alumnes d’aquest equipament mediambiental, el primer que es va posar en servei a Catalunya i pel qual hi han passat més de 250.000 alumnes.L’acte va comptar amb el diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Jesús Calderer, el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Lluís Costabella, el director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcón, juntament amb el naturalista i un dels primers impulsors del centre, Martí Boada. Entre els nombrosos participants en l’acte, hi havia el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Ferran Miralles.El diputat Jesús Calderer, en la seva intervenció, va ressaltar el paper de la Diputació de Barcelona en l’obertura d’aquest equipament pocs mesos després que aquesta institució declarés el Montseny com a Parc Natural, i que l'any següent la Unesco el reconegués com a Reserva de la Biosfera. Calderer va dir que "el febrer de l’any 1978 van néixer en aquest lloc les primeres activitats pedagògiques gràcies al conveni que havíem signat amb el Zoo de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona", per afegir que «en aquests moments Can Lleonart està tancat com a centre educatiu, a l'espera d'una nova concessió". En aquesta línia el diputat va anunciar les negociacions amb el Zoo de Barcelona, en la mateixa línia que aquesta institució ho havia estat en els seus inicis, gràcies a la iniciativa i l’impuls del que era llavors el seu director, Antoni Jonch.En el seu parlament, el diputat Jesús Calderer, va voler reconèixer el treball de totes les persones que al llarg d’aquests anys han estat al capdavant de Can Lleonart, moltes de les quals es trobaven en la sala, com del mateix Martí Boada i Maribel Marí, que van ser-hi els deu primers anys, Angel Miño i Antoni Bombí, que el van gestionar cinc anys més, així com les empreses d’educació mediambiental Talp, que ho va fer durant vuit anys i Sigantus, fins a l’any 2017. També va agrair a les entitats d’educació ambiental que participen en el programa “El Montseny a l’escola”, com son Ademc Itineraris Pedagògics del Montseny, Aprèn Serveis Ambientals, Educa Viladrau, L’Obaga, Fundesplai, el Museu Etnològic del Montseny la Gabella, i el Santa Marta Centre d’Educació d’Innovació Educativa.Per la seva part, Martí Boada, va centrar la seva intervenció fent un repàs al que ha estat el Montseny, al llarg dels anys, com a centre de referència per molts naturalistes i també un espai d’experimentació científica des del segle XIX, amb personatges rellevants com Pius Font i Quer, que fou director del Jardí Botànic de Barcelona, però també pels moviments de renovació pedagògica, primer amb moviments com l’escola Montessori, amb personatges com el doctor Josep Estalella, o Angeleta Ferrer i l’Escola de Mestres Rosa Sensat, i posteriorment amb persones com Antoni Jonch, director del Zoo de Barcelona, o el catedràtic d’Ecologia de la UAB, Jaume Terradas, i Marina Mir, entre molts d’altres. Aquest model sorgit del Montseny, i après a l’escola de natura Can Lleonart, s’està implantant a països d’arreu del món. "Molta i il·lusió i sentit de compromís", va remarcar el naturalista de Sant Celoni.També el director del Zoo, Antoni Alarcón, va voler ressaltar que l’educació ambiental al nostre país va néixer a Can Lleonart, remarcant aquell esperit inicial de la institució que ara dirigeix de treballar el seu vessant pedagògic. En aquest sentit Alarcón va ressaltar que el nou Pla estratègic del Zoo ja preveu sortir del seu recinte del Parc de la Ciutadella, per incidir en la divulgació, especialment en projectes de fauna autòctona, amb projectes importants com el tritó del Montseny dins el projecte Life Tritó del Montseny , del quan també en participen, per concloure que "Per això hem d’ajudar perquè Can Lleonart segueixi endavant".