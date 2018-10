Imatge d'arxiu de la presa de Siurana Foto: ACA

El ple del Consell Comarcal del Priorat ha aprovat per unanimitat aquest divendres a la tarda un acord que sol·licita l'eliminació de la concessió del cabal concedit del riu Siurana a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, o una reducció substancial. Segons ha explicat a l'ACN el president, Jordi Sabaté, el document, fonamentat en informes jurídics i tècnics, es dirigeix al Registre d'Aigües de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) i es refereix a les circumstàncies amb què es va produir la concessió i a qüestions ecològiques. "Hi ha unes figures de protecció que llavors no hi eren i ara sí, i per això es demana que s'adeqüi la concessió a l'estat actual de protecció que té el Siurana", ha argumentat.El territori fa aquesta demanda des de fa temps. De fet, el ple del Consell Comarcal del Priorat ja va aprovar fa uns mesos una moció sobre els recursos hídrics on es posava en relleu "aquest desgavell i injustícia de l'aigua del riu Siurana", ha recordat Sabaté, que creu que aquest ens ha de ser l'encarregat d'encapçalar la sol·licitud. Per tot plegat, s'ha treballat amb una assessoria jurídica per elaborar l'informe que es presentarà a la CHE, on s'advoca pel cessament de la concessió o una reducció substancial. Sabaté també deixa clar que estan "oberts" a parlar-ne i fa memòria de la voluntat de configurar una taula amb la participació de diversos agents que permeti resoldre el conflicte.Des de la CUP, que donen llum verda a la proposta, també recorden que la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua es van comprometre a impulsar una taula per tal de resoldre aquesta problemàtica i reclamen que s'agilitzi el procés de conformació.D'altra banda, tant des de la CUP del Priorat com del Baix Camp esperen que el futur de la taula segueixi els passos de la Taula del Ter, i no la d'altres experiències a Tarragona, com el cas de la Taula de Qualitat de l'aire al Camp de Tarragona, que consideren que s'ha demostrat del tot ineficaç des de la seva creació.