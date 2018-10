El nou incendi d'Artés ha cremat 1,8 hectàrees Foto: @bomberscat

Les bones condicions meteorològiques entre el mes de juny i el de setembre han fet que s’hagi reduït el número d'incendis en el millor estiu dels últims 15 anys. Entre el 15 de juny i el 15 de setembre, han cremat a Catalunya 115,72 hectàrees per incendis forestals, segons dades de la Direcció General dels Agents Rurals i la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han fet 1.761 serveis de vegetació i 18.000 d'urgents. Malgrat les bones dades com a resultat d'unes condicions meteorològiques "excepcionals", els departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’Interior de la Generalitat fan una crida a "no abaixar la guàrdia" pel que fa als incendis.Les dades meteorològiques han estat un element clau perquè el nombre d'incendis i de superfície cremada hagi estat baix. Segons han explicat durant la Campanya d'Incendis 2018, les precipitacions continuades des de la primavera han estat un factor important per evitar l’inici i la propagació d'incendis. A més, la temperatura i la humitat relativa han estat en general moderades.Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, ha estat un estiu càlid a la major part de Catalunya. Hi ha hagut algunes excepcions al Pirineu i Prepirineu, on la temperatura mitjana ha estat pròxima a la mitjana climàtica. Les anomalies climàtiques han estat més destacades al litoral i al prelitoral, on els mesos d'estiu han estat marcadament càlids, especialment el mes d'agost. En alguns punts del litoral i el prelitoral les temperatures s'han enfilat fins arribar a ser els més càlids de les darreres dècades.Pel que fa a les precipitacions, hi ha hagut zones plujoses i seques, a diferència dels darrers dos estius, quan es va produir un dèficit de pluges a tot el territori. On més ha plogut ha estat al quadrant nord-est, al litoral Central, al Prepirineu oriental i en alguns punts del Pirineu. En alguna d'aquestes zones ha estat, fins i tot, l'estiu més plujós de les darreres dècades.Les zones amb menys precipitacions han estat Ponent, el prelitoral sud, el delta de l’Ebre, l'extrem nord del litoral i el prelitoral central i el litoral nord. De manera puntual, l'estiu també ha estat sec a la Catalunya Central i el Pirineu i Prepirineu. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot considerar que l'estiu ha estat molt sec a la Ribera d’Ebre, la Conca de Barberà, el Priorat i el Pla d’Urgell.