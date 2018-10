Urgències Hospital Joan XXIII de Tarragona Foto: Jonathan Oca

L’ONG animalista Nova Eucària ha demanat al jutjat d’instrucció número 3 de Reus que li concedeixi la tutela de la gossa que va mossegar el penis d’un home a la capital del Baix Camp. Els fets van ocórrer la matinada del 12 de setembre al carrer Sant Joan. Segons l’entitat, la Kiara es va defensar amb una mossegada del cop que li havia propinat un veí de Reus.Aquest individu, però, va negar que hagués atacat l’animal i això, segons l’ONG, va comportar que la Guàrdia Urbana decomissés la gossa i cursés una ordre judicial per valorar el seu destí. Actualment, la gossa fa dotze dies que està tancada en una gàbia de la gossera ‘L’Última Llar’ i, segons Nova Eucària, "s’ha aprimat molt en aquest període de temps i manifesta una severa depressió arran de la seva reclusió".Segons ha informat l’ONG en un comunicat, la família de la Kiara va sol·licitar ajuda a Nova Eucària i ha cedit la seva guarda i custòdia a l'ONG animalista perquè puguin refugiar-la en una de les seves cases d'acollida, on podran cuidar-la mentre duri el procediment judicial.Nova Eucària va sol·licitar aquest dilluns al jutjat que es resolgui la seva petició amb la major brevetat possible “degut al delicat estat de salut de la Kiara”. D'altra banda, està estudiant personar-se com acusació en el procediment contra el seu agressor.L’associació lamenta que els propietaris de la gossa no denunciessin “l’atac” a la gossa, que consideren un delicte de maltractament animal. Segons l’ONG, l’animal és de la raça ‘American Bully’, porta microxip, té la cartilla i les vacunes al dia i “és una gossa afectuosa, a qui li agrada jugar amb nens, i que mai no ha atacat a ningú”.Per tot això, Nova Eucària ha afirmat que defensarà a la Kiara “dins i fora del jutjat”. La Coordinadora Felina de Tarragona assumirà les despeses de l’acció legal.En un primer moment, l’home que va patir ferides al penis arran de la mossegada de la gossa hauria explicat als agents que el van atendre que ell havia propinat una puntada a l’animal abans que l’ataqués. En la denúncia que va presentar a la Guàrdia Urbana, però, l’home va assegurar que el gos es va dirigir a ell “de forma molt agressiva” i que no l’havia colpejat prèviament.L’home el van evacuar en ambulància a l’Hospital Sant Joan de Reus i, davant la gravetat de les ferides a la zona genital, el van traslladar a l’Hospital Joan XXIII. En aquest centre el van sotmetre a una cirurgia de reconstrucció i urologia.