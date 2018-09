Les erugues de la processionària durant el primer estadi de desenvolupament. Foto: L. Brotons/CREAF.

Les fotos de processionària que ha enviat la ciutadana a la plataforma Alerta Forestal confirmen que la plaga repeteix any rere any als boscos de Catalunya. Les erugues ja han començat un nou cicle de vida, però encara falten uns mesos perquè s’observin les típiques bosses sedoses que formen als arbres per protegir-se. Tot i això, els ecòlegs del projecte adverteixen que la plaga anirà en augment respecte de l’any passat si no hi ha una fredorada a inicis d’aquesta tardor.“En cas que la situació continuï així, estarem parlant del quart any consecutiu que els boscos del país es veuen tan intensament afectats. Malauradament, això podria implicar que els pins no es recuperin de l’atac i haurem de començar a fer seguiment de la mortalitat” explica el coordinador científic d’Alerta Forestal, Jordi Vayreda. I afegeix: “Ara mateix els boscos estan en bon estat de salut a la major part del país, doncs la primavera i l’estiu han estat especialment plujosos i han permès que recuperin adequadament. Tot i que és una bona notícia, això també vol dir que la processionària té més aliment disponible”.La primera campanya de processionària d’Alerta Forestal, que va acabar el passat mes de juny, va comptar amb gairebé 400 imatges de boscos afectats per la plaga que enviaven les usuàries i els usuaris. Unes fotos que van permetre a l’equip investigador comprovar que la processionària fa tres anys que afecta severament els mateixos boscos de Catalunya – i en la nova campanya 2018-19 podria ser el quart – i que ha arribat a altituds tant elevades com la conca del Varradòs, a la Val d’Aran (aproximadament 1130 metres).La situació extreta d’aquests primers resultats no era esperançadora: el 42% de les imatges rebudes corresponien a afectacions altes o molt altes de defoliació, sobretot pel que fa a les comarques del Berguedà, el Solsonès i l’Alt Urgell. Les regions més afectades van ser el Pirineu i Prepirineu, on tot i el fred, les processons no s’aturaven. I sembla que enguany la situació es mantindrà o, fins i tot, podria empitjorar.La plataforma d’Alerta Forestal està coordinada pel CREAF i impulsada per la Fundació Bancària “la Caixa”. Des de novembre treballa per recollir imatges de quatre tipus d’alertes que danyen els boscos: la processionària, la sequera, les nevades i les ventades. En aquest temps ja compta amb 380 persones voluntàries que aporten aquestes fotografien fetes tan des del seu mòbil o càmera com des del seu dron, i amb les quals es genera un mapa d’afectacions per tot el territori català. La informació que se n’extreu serveix per a que els i les investigadores del projecte puguin valorar l’estat actual dels boscos i predir com serà en el futur.Aquesta iniciativa forma part del projecte Boscos Sans per una Societat Saludable , que busca conèixer el paper dels boscos com a font de salut per a les persones, entendre quins són els mecanismes que utilitza i com aquests es relacionen —i es relacionaran— amb la salut dels boscos.