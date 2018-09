Presentació de la primera avaluació sobre el cranc blau al delta de l'Ebre. Foto: Sofia Cabanes

Exemplar de cranc blau adult. Foto: Sofia Cabanes

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Pesca del Departament d’Agricultura, apostarà per una explotació professional intensiva del cranc blau que en garanteixi una comercialització a través dels circuits oficials de les llotges pesqueres i frenar així la seua expansió al delta de l'Ebre.“La idea de l’eradicació d’aquesta espècie ja està descartada. La velocitat d’implantació i dispersió és enorme. L’única manera de contenir la població de cranc blau en uns marges acceptables és mitjançant una intensa explotació comercial de l’espècie. És una espècie comercial a nivell mundial. De fet, Mercabarna s’importa cranc blau d’altres parts del món. Per tant, treballem colze a colze amb el sector per crear les condicions que facin que hi hagi interès per a la seua explotació”, ha remarcat el director General de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela.Aquesta és una de les mesures que s’han posat sobre la taula aquest dijous a Tortosa, on s’ha presentat davant de diferents representants del sector pesquer i aqüícola els resultats de la primer avaluació sobre la situació d’esta espècie invasora al Delta de l’Ebre.El que es conclou, entre d’altres, d’este estudi, és que “de moment l’espècie es troba en una fase de creixement” i que tot i la seua gran expansió “encara no hem arribat a un punt d’equilibri”, ha constatat Verònica López, biòloga de l’emresa Monverte, encarregada de l’estudi. “El cranc blau està seguint el mateix patró que la resta d’espècies invasores biològiques, que tenen una fase de creixement exponencial per expandir-se i no arriben a un equilibri fins que no hi ha una falta de recursos tròfics o altres factors com la predació o competència. No estem en esta fase d’equilibri, això és molt important”, ha afegit.Segons les dades de l’avaluació presentada este dijous, des de l’agost de 2016, quan es va començar a comercialitzar el cranc blau a la llotja de Sant Carles de la Rapita i fins a l’agot del 2018, han passat per les llotges ebrenques (l’Ampolla, Deltebre, la Ràpita i les Cases d’Alcanar) fins a 40 tones d’este crustaci. La seua presència ja es troba en tots els àmbits del Delta que li són favorables: mar oberta, badies, l’Ebre fins a l’assut de Xerta, els canals de reg i fins i tot els arrossars. Tot i que en major volum es concentra en aquest punt del sud de Catalunya, el cranc blau ja s’ha establert al litoral català, fins i a l’Empordà i també a la costa valenciana. “S’haurien de fer estratègies conjuntes entre administracions i tenir seguiment de l’espècie al litoral català”, ha advocat López.Una altra de les mesures de caire estructural destacades pel director general a la jornada d’avui és la creació d’un Comitè de Cogestió de la pesquera del cranc blau, com a principal eina de gestió d’aquesta espècie. El nou Comitè, que compta amb el suport del sector, estarà basat en el desplegament del Decret sobre el model de governança de la pesca professional de Catalunya i involucrarà totes les parts interessades (pescadors, federacions, científics, organitzacions mediambientalistes i administració).Aquest òrgan tindrà com a primer objectiu l’elaboració del “Pla de gestió de la pesquera del cranc blau”. Al mateix temps, incorporarà, tal com preveu l’esmentat Decret, el corresponent programa per a una gestió socioeconòmica de l’activitat. “S’ha de tractar d’una pesca encaminada a exercir la major pressió possible sobre l’espècie. Ens estem emmirallant en Grècia, on l’espècie està des de fa 50 anys i amb la pesca han aconseguit una situació de sobreexplotació de del cranc blau”, ha volgut subratllar el director general de pesca.L’assessorament científic comptarà amb especialistes del territori, i disposarà de l’assessorament i assessorament de tècnics de l’Institut Català per a la Recerca de la Governança del Mar (ICATMAR).No obstant, des de la Generalitat es mostren contraris, almenys de moment, a desregular la captura del cranc blau i crear llicències de tipus recreatiu per a no professionals, una demanda que s’ha fet des del territori per frenar el creixement de l’espècie. En aquest moment la pesca recreativa de crustacis tant en l’ambient marí com en aigües continentals no està permesa. Si es permetés, pensem que això aniria en detriment de la potenciació de la pesca professional, que és l’eina que pot crear una màxima pressió sobre l’espècie durant tot l’any. Per això, de moment no contemplem mesures d’aquest tipus”, ha recalcat Tudela.La Generalitat tampoc contempla declarar el cranc blau com a espècie invasora, almenys de moment, una mesura que contempla la legislació. “És una espècie que te potencial invasor, però també és una espècie comercial amb un mercat vigorós. L’esperit de la normativa d’espècies invasores està lligat a evitar la manipulació humana per tal de limitar la seua disseminació. El potencial de disseminació en aquesta espècia ja el té per si sola. Per tant, hauríem de discutir molt si realment catalogar-la ajudaria a la contenció. Nosaltres pensem que no”, ha reblat el director general de Pesca.Des del sector, d’altra banda, l’avanç imparable del cranc blau es veu amb molta preocupació. Enguany ha provocat uns danys d’entre 150.000 i 200.000 euros als vivers de mol·luscos, especialment a la Badia del Fangar. I l’increment exponencial de captures a les llotges ha fet caure el seu preu en picat. “Durant el mes de setembre per la llotja de la Ràpita han passat 7.000 kg de cranc blau, mentre que en tot l’any passat en van passar 12.000 kg. Els preus a llotja són inferiors a l’euro i moltes barques ja no surten a pescar-lo pel mal que provoquen les seues pinces a les arts”, ha exposat Joan Balagué, secretari de la confraria de pescadors Verge del Carme de la Ràpita. “Necessitem una major implantació al marcat que faça atractiva la pesca. Si es pagués més evitaríem esta situació”, ha conclòs.