Un avistament al delta de l'Ebre. Foto: @DeltaBirdingF.

Aquests vinents 21, 22 i 23 de setembre, el delta de l’Ebre es convertirà en la capital dels amants i estudiosos dels ocells amb la cinquena edició del festival internacional d’ornitologia Els organitzadors es mostren molt satisfets per l’acollida de l’esdeveniment, que compta ja amb el 85% d’activitats venudes.Més d’un centenar de propostes pensades per a totes les edats ompliran la graella del Delta Birding Festival que tindrà lloc a MónNatura Delta, coorganitzat per Oryx, l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), i la Fundació Catalunya La Pedrera.A més, continua essent l’únic festival a l’estat espanyol que destina el benefici econòmicde les entrades a projectes relacionats amb l’estudi i la conservació dels ocells i la natura. Enguany la protagonista seguirà sent la tórtora euroasiàtica, a la qual l’edició anterior del Festival ja li va destinar 4.000€ per marcar-les amb GPS i geolocalitzadors i saber què està passant amb les poblacions europees d’aquest ocell, en dramàtica caiguda. En l’àmbit més local, es destinen fons al còlit negre, també en disminució.Enguany com a novetat el Delta Birding Festival concentrarà diversos il·lustradors de renom que no només donaran xerrades o participaran en esdeveniments sinó que també faran una contribució al projecte de conservació d’aquest any. Cada un d’ells, Killian Mullarney, Blanca Martí, Ian Lewington, Martí Franch i Toni Llobet, dibuixaran una Tórtora, cada un amb el seu estil i materials; i donaran la pintura per ser sortejada al Festival.Per cinquè any consecutiu al Delta de l’Ebre, un dels espais naturals més importants de la Mediterrània Occidental, s’ofereix un programa d’activitats ampli i atractiu amb conferències, cursos, tallers, concursos, sortides guiades, i moltes altres activitats, acompanyades d’una gran fira de productes i serveis, pensats per als ornitòlegs i per als amants de la natura en general.Al Festival s’hi podrà trobar la millor representació d’estands de marques de binocles i telescopis per a l’observació de la natura, amb més de seixanta expositors; i també serà punt de trobada de les marques de material fotogràfic dedicades a la fotografia de natura.El festival ha assolit un gran prestigi entre els ornitòlegs per la categoria dels seus participants. Enguany comptarà amb la participació de ponents de la màxima rellevància internacionalen el camp de l’ornitologia i la natura. Dos dels convidats més especials seran Neil Rettig i Laura Johnson que presentaran el seu documental “Bird of Prey” que explica la història per salvar el rapinyaire més escàs del món, l’àguila menjamones de les Filipines. També comptarem amb la presència, per segona vegada al festival, de Killian Mullarney, probablement l’il·lustrador més prestigiós al món en el camp de l’ornitologia. Esperem sorprendre els assistents amb la xerrada CSI-Birding, en la que Martin Collinson parlarà de tècniques d’ADN, més pròpies del CSI que dels ornitòlegs, per descobrir coses dels ocells que eren impensables fa pocs anys. Mark van Beirs i Jonathan Martinez completaran la representació de temes relacionats amb birding mundial. Sense oblidar altres grans ornitòlegs i naturalistes del país com l’especialista en bioacústica Eloïsa Matheu, el reconegut fotògraf Oriol Alamany, la il·lustradora Blanca Martí amb una exposició sobre primats i el prestigiós dibuixant de la natura Toni Llobet.Paral·lelament, es faran més conferències, presentacions de novetats editorials o de nous productes o serveis dels diferents expositors, etc. Segueix l’espai Àgora, com un punt de trobada informal per gaudir dels convidats des d’un altre punt de vista amb entrevistes disteses i buscant les anècdotes i les històries singulars.Novament es convoca el concurs de fotografia “Delta Foto Contest” en col·laboració amb Casanova Foto i Fuji, amb una exposició que mostra les 25 imatges finalistes.També cal destacar que s’han habilitat noves zones per observar ocells, i s’ha organitzat un mini-cinema on es projectaran documentals.Durant el Festival s’oferirà l’oportunitat excepcional de visitar la llacuna de l’Alfacada, el tresor més ben guardat del Delta de l’Ebre, on es gaudirà d’una demostració d’anellament. Així mateix, es podran fer sortides per a principiants a l’entorn del festival, sortides amb vaixell a mar obert per a observar aus marines o pel riu Ebre tot descobrint una perspectiva diferent de les aus del Delta o participar en tallers de digiscoping, foto-trampeig, identificació auditiva, o de caixes-niu i menjadores.El Festival vol posar en valor el territori on es desenvolupa, el Delta de l’Ebre. Un territori ric en biodiversitat però també ric en paisatge, gastronomia, serveis i sobretot en la seva gent.Institucions i empreses de l’entorn donen suport al Festival ja que veuen en ell una oportunitat de consolidar i localitzar internacionalment el territori més encara.El Patronat de Turisme de les Terres de l’Ebre, l’Ajuntament d’Amposta, l’Associació d’Empreses i Activitats turístiques del Delta de l’Ebre i el Parc Natural del Delta donen suport institucional i promocional. Però també empreses privades com Infosa (explotació de sal de les Salines de la Trinitat), Creuers del Delta, Riet Vell, Hotels (l’Algadir, Mediterrani Blau, …) donen facilitats i aposten pel Festival. Tots ells ajuden a fer del Delta Birding Festival un esdeveniment consolidat i de renom internacional.El festival s’ha proposat ser més sostenible i entre d’altres mesures, els visitants es trobaran contenidors de separació de residus, o la reducció del plàstic per menjar amb un got reciclable personalitzat. Per a disposar del menjar, s’instal·laran també food-trucks amb diferents especialitats i un ampli bar/cafeteria a la zona de pícnic.El Delta Birding Festival, la fira ornitològica més important del mediterrani, arriba a la seva cinquena edició, amb una gran èxit de convocatòria any rere any, i amb més de 2.000 visitants en la darrera edició.