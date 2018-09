Demanen que deixi d'usar-se el glifosat en parcs i jardins de Barcelona. Foto: Arxiu.

El ple de la Diputació de Girona que s'ha celebrat aquest migdia de dimarts, 18 de setembre, ha aprova per unanimitat la proposta presentada per Independents de la Selva (IdS) per a eradicar el glifosat als espais verds públics i l'ús de sistemes alternatius i no tòxics per a combatre les males herbes a jardins, horts, conreus i altres àrees públiques (com ara les vies del tren).El glifosat és una substància activa que s’ha utilitzat com a producte fitosanitari (“herbicida”) a la Unió Europea durant dècades. Una substància activa és el component dels productes fitosanitaris que té una activitat directa contra la proliferació de plantes no desitjades. El glifosat és l’herbicida més utilitzat a tot el món i a la Unió Europea, i un dels molts centenars de substàncies actives que els estats membres i l’Autoritat Europea de seguretat Alimentària (EFSA) han avaluat exhaustivament els últims anys.Els herbicides a base de glifosat (és a dir, formulacions que contenen glifosat i altres productes químics) s’utilitzen com a herbicides en l’agricultura, l’horticultura i en algunes zones no conreades, principalment per combatre les males herbes que envaeixen els conreus o que plantegen problemes per altres motius (per exemple, en vies del ferrocarril). És molt utilitzat en jardineria als nostres ajuntaments, per la seva efectivitat i eficàcia.El 15 de març de 2017, el Comitè d’Avaluació de Riscos (CAR) de l’ECHA va arribar a la conclusió per consens que, d’acord amb la informació disponible, no hi ha evidència per relacionar el glifosat al càncer de les persones, però hi ha seriosos dubtes al respecte. Això confirma la conclusió prèvia a què va arribar l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), que té el suport de 27 governs dels estats membres de la Unió Europea.Els governs de fora de la Unió Europea (per exemple, el Canadà, el Japó, Austràlia, Nova Zelanda i la Reunió Conjunta FAO-OMS sobre els residus de plaguicides) també han arribat a la mateixa conclusió. Però recentment el glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a potencialment cancerigen per als humans, basant-se en estudis científics que el relacionen amb afeccions i malalties. Aquesta acció tòxica, segons els estudis, es veu reforçada amb d’altres substàncies que acostumen a acompanyar els preparats comercials d’aquest producte. Per aquesta raó el centre d’Anàlisi i Programes sanitaris (CAPS) destaca que sempre ha de prevaldre el principi de precaució amb els herbicides químics i en especial quan s’utilitzen en zones habitades o pròximes a persones vulnerables com nens, dones embarassades o persones amb malalties respiratòries. A més, l’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC) considera que el glifosat és “probablement carcinogen per als éssers humans”.Utilitzant el principi de prevenció, i atenent que, actualment, a més, disposem de tècniques per jardineria de desherbatge alternatiu que poden substituir amb similar eficiència i garantia de toxicitat zero al glifosat: Usar mètodes preventius, com utilitzar plantes ben adaptades al clima, (menys necessitats) o tenir cura de mantenir la qualitat dels substrats i llavors; fer servir rec localitzat o tenir jardí sense reg; procurar cobertura de superfícies o parterres amb encoixinats vegetals o minerals o fer servir mantes anti-herbes i cobertura d’escocells.Disposem també de tècniques com tractaments amb espuma calenta – una de les opcions amb menys aplicacions per any i més pràctiques. Són aplicacions tipus MW- Sèrie Foamstream, o similars, amb una barreja d’aigua calenta i espuma biodegradable extreta de forma natural a partir d’olis vegetals i sucres, sense cap efecte secundari i molt efectiu en tractaments de 24 hores.Tenint en compte tota aquesta informació, i que ciutats com Barcelona, Salt, Figueres, Malgrat de Mar o Sant Hilari Sacalm ja han començat aquesta tasca i atesos els motius exposats, el grup d’Independents de la Selva de la Diputació de Girona ha proposat al Ple l’adopció de d'aquests acords:Primer. De manera directa o indirecta, sigui en aplicacions pròpies o en obres o adjudicacions de la Diputació, procedir a l’eliminació progressiva del glifosat, substituït pel procés o tecnologia que els tècnics de la casa o Dipsalut recomanin, fins a la seva completa desaparició com a herbicida allà on sigui possible.Segon. En segona instància, una vegada estudiades les alternatives esmentades, recomanar a tots els Ajuntaments, òrgans, ens i institucions públiques de les nostres comarques, els productes i processos alternatius més indicats, via Dipsalut i/o Mediambient de la Diputació, fins eliminar de manera progressiva i definitiva la seva utilització. Organitzar jornades de formació per difondre aquestes conclusions.Tercer. La Diputació de Girona adoptaria també el compromís d’informar, sensibilitzar i educar a la població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i l’entorn natural. Per aquesta raó la Diputació facilitarà la informació detallada dels productes fitosanitaris utilitzats als veïns i usuaris de les zones on s’apliquin com exercici de transparència i per vetllar per la salut del medi i de les persones.