Un operari retirant part dels peixos morts. Foto: Ajuntament de Sabadell

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha rebaixat la troballa de peixos morts al riu Ripoll , d'aquest diumenge al seu pas per Sabadell, a una cinquantena. Segons ha detallat, un cop van rebre l'avís de l'Ajuntament de Sabadell, hi van enviar operaris al lloc i van notificar que no es tractava d'un miler d'exemplars sinó una cinquantena.L'ACA ha apuntat com una possible causa les abundants pluges que van caure dimecres a la tarda nit al Vallès Occidental . La depuradora de Castellar va arribar al límit de la seva capacitat i va haver d'activar un mecanisme, anomenat sobreeixidor, que consisteix en deixar anar l'aigua que no pot tractar.D'aquesta manera, el cabal del Ripoll va augmentar i això podria haver provocat la mort de la cinquantena de peixos. D'altra banda, el mateix organisme ha descartat que hi hagi contaminació, perquè es van fer inspeccions i no hi va haver cap paràmetre alterat.