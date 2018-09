Contaminacions Redacció | Actualitzat el 17/09/2018 a les 12:45h

Troben morts més d'un miler de peixos al riu Ripoll al seu pas per Sabadell

L'Agència Catalana de l'Aigua investiga el cas

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) investiga la troballa de més d'un milers de peixos morts al riu Ripoll al seu pas per Sabadell. Es tracta d'un fet que podria venir derivat d'un abocament incontrolat aigües amunt, segons apunta l'Ajuntament de la ciutat.



La troballa es va fer diumenge, motiu pel qual es va activar el personal requerit per a retirar els peixos del riu. El consistori apunta que, un cop analitzats, els sobreeixidors de la ciutat funcionen correctament, motiu pel qual es descarta que la causa provingui de la capital vallesana.



Amb tot, s'espera aclarir les causes de la mort dels peixos, que han aparegut aquest cap de setmana surant a l'aigua.