Per l'Escola de Pastors ja hi han passat, des de 2009, 171 alumnes. Foto: @escoladepastors.

L’Escola de Pastors de Catalunya és un projecte formatiu que proposa un nou model de pagesia. Aquesta està produint i produirà canvis molt importants en el desenvolupament rural del nostre país. A través de la incorporació de noves generacions, molts cops alienes a una tradició familiar, es demostra que el sector primari, per si mateix, és un sector viable econòmicament. Amb una aposta per una producció a petita escala de base familiar i/o cooperativa; sostenible amb l’entorn i amb el sector.

Enguany se celebren els 10 anys de l' Escola de Pastors i que ja són 171 alumnes els que s'han format durant aquesta etapa. Des de l'inici de l'Escola, l'any 2009, han tingut 431 sol·licituds, de les quals n'ha pogut acceptar les 171 esmentades. Fins l'any passat, el 80% dels alumnes que han finalitzat la formació estan vinculats al sector, ja sigui perquè estan treballant per altres o perquè han començat el seu propi projecte o estan en procés de començar-lo.Aquests són uns resultats que volen celebrar i la millor manera de fer-ho es trobant-se amb tota aquella gent que s'hi ha implicat durant aquests anys i que està fent que això sigui possible.La jornada de commemoració d'aquest dissabte, 15 de setembre, tindrà lloc a Arbeca (Pla d'Urgell), un poble amb el quan tenen un lligam molt pròxim i emocional des del primer any de l'Escola. S'aprofitarà aquesta jornada per lliurar els diplomes de l'edició del 2017 i es comptarà amb la presència de representants del Departament d'Agricultura i del de Territori.En el programa hi ha previst un homenatge a Albert Moyà, jove pastor d'Arbeca, tast de productes locals, concert de rock, dinar de germanor, sorteig d'un regal molt especial i una taula rodona sobre la petita pagesia. S'espera que hi assisteixen un centenar de persones.