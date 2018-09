Una mostra del que es pot veure a la mostra desÀrtic. Foto: Museu de Ciències Naturals de Granollers

El Museu de Ciències Naturals de Granollers acull, des d'aquest dijous i fins l'11 de novembre, l'exposició desÀrtic . Es tracta d'una exposició col·lectiva multidisciplinària, resultat de la participació artística, en petit format, de 60 artistes compromesos amb la conservació i la protecció de l'Àrtic. L'objectiu del projecte és conscienciar i fer reflexionar sobre les conseqüències del desglaç en aquesta zona del planeta.Segons explica la creadora i comissària del projecte, Montserrat Pérez, a la informació annexa de l'exposició, "les perforacions a l'Àrtic han destrossat un fràgil ecosistema. I si s'han suspès no han estat pels milions de veus que s'han mostrat contràries a la petroliera angloholandesa Shell, sinó pels mals resultats econòmics obtinguts de tal activitat. És important recalcar-ho, perquè la paralització del projecte no és fruit de la reflexió i del bon judici, sinó dels escassos, si no nuls, beneficis econòmics. Malgrat aquesta paralització, l'impacte causat ha afectat, afecta i afectarà la fauna marina".La mostra és una creació de siNesteSia amb la col·laboració de Greenpeace, el Centre Cívic Sagrada Família i Espai d'Art Moritz.L'exposició també ofereix una activitat adreçada a escoles: Experimentem el canvi climàtic: aprenguem a prevenir-lo.