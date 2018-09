Un mosquiter de doble ratlla anellat Foto: Ajuntament

La campanya d'anellatge científic d'ocells que l' Estació Biològica del Pallars Jussà realitza a la Vall Fosca ja ha anellat més de 10.000 aus en els vuit anys que porten de projecte. Així ho va explicar l'ornitòleg Pere Josa en la presentació de les conclusions de l'estudi, en un acte celebrat fa dues setmanes a l'Ajuntament de la Torre de Capdella.Gràcies al projecte MigraVallFosca, que té per objectiu l'estudi de la migració d’ocells mitjançant l’anellatge científic, s'han pogut identificar fins a 77 espècies d'aus diferents. Unes xifres que, segons els impulsors, situen el programa com un dels referents en l’estudi de la migració als Pirineus.Un dels principals resultats d'aquest estudi és comprovar el paper que tenen els prats de dall com a punts d'aturada i alimentació pels ocells en les seves migracions. Per a algunes espècies en declivi com l'escorxador, l'estudi mostra la importància de la conservació d'aquest hàbitat, tan vinculat a la ramaderia tradicional pirinenca.