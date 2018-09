El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha defensat avui a San Francisco (Califòrnia) els compromisos adquirits amb la Llei catalana de canvi climàtic, aprovada al Parlament l’any passat. Durant la seva intervenció a l’Assemblea anual de l’Under2 Coalition (U2C), ha defensat els “ambiciosos objectius” de reducció de Gasos d’Efecte d’Hivernacle (GEH) de la llei, pionera al sud d’Europa, “que estan alineats amb els que marca la Unió Europea i que són clau de cara a assolir els objectius dels Acords de París”.

En aquest sentit, ha recordat que Catalunya treballa perquè la totalitat de la flota pública de vehicles sigui elèctrica el 2030, i també ho siguin el 30% dels cotxes nous. També perquè la meitat de l’electricitat provingui d’energies renovables el 2030 i la seva totalitat, el 2050. Calvet ha subratllat que “no serà una tasca fàcil” però ha insistit que “estem decidits a fer esforços i proporcionar els mitjans necessaris per aconseguir-ho”. Ha recordat que el text preveu l'establiment de pressupostos de carboni i d'impostos sobre el CO 2 per als vehicles i les activitats econòmiques per alimentar el Fons Climàtic que també crea la llei.