Alguns dels peixos morts detectats al riu La Tordera Foto: AJH

En aquest sentit, l'ACA ha dit que el tram inspeccionat és de difícil accés, amb molta vegetació, i s'ha constatat que a la depuradora d'Hostalric i a la sortida del polígon fase 1 de Sant Feliu de Buixalleu no hi ha hagut cap incidència que faci pensar que aquests punts puguin ser l'origen del problema detectat.



També, s'ha remarcat que no

La Policia Local d'Hostalric ha informat que aquesta setmana passada es van detectar diversos peixos morts surant sobre l'aigua a la Tordera a Hostalric i a Sant Feliu de Buixalleu, dos municipis del Baix Montseny, a la comarca de la Selva. D'acord amb la informació facilitada es diu que van conèixer aquest fet a través d'un tweet a les xarxes socials i que van poder corroborar presencialment juntament amb personal de l'ADF d'Hostalric.Per aquest motiu, mentre es continua investigant què pot haver provocat la mort dels peixos, també s'ha activat els Agents Rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Els peixos morts són de mida petita, d'entre 3 i 4 centímetres.s'ha observat cap abocament i que es descarta que el vessament que es va detectar fa unes setmanes a la Tordera tingui cap mena de relació amb els fets.