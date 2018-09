Han estat lluitant pràcticament 24 hores per salvar-li la vida, però finalment la història ha tingut un final trist.Este dimecres, a primera hora del matí, tècnics de la Fundació per a la conservació i recuperació d’animals marins (CRAM) han hagut de sacrificar un dofí llistat que el matí del dia anterior havia aparegut desorientat i avarat a la platja de Riumar de Deltebre.“Un banyista francès ens va avisar al voltant de les 11:30 del matí que havia vist un peix molt gros avarat a l’arena”, explica Ferran Gisbert, membre de la Creu Roja de Deltebre que ha assistit l’animal. Quan es van atansar dins l’aigua, els socorristes van poder comprovar que es tractava d’un dofí llistat. “Vam intentar ajudar-lo perquè tornés a nadar, però semblava molt desorientat”, el dofí retornava a la vora i tornada a quedar encallat a l’arena.Des de la Creu Roja de Deltebre van activar els Agents Rurals i el CRAM, que es troba al Prat de Llobregat. En un primer moment, fins que no van poder arribar els membres dels CRAM al voltant de les 16:00, dos membres de la Creu Roja i dos Agents Rurals van custodiar i assistir l’animal en una zona poc profunda de la platja. Un cop va arribar el CRAM, van iniciar un procediment de cures i van enviar mostres a Vinaròs per analitzar.Ha estat una jornada intensa. Durant tota la nit 3 socorristes de la Creu Roja i dos membres del CRAM han assistit l’animal per intentant-lo salvar. Però finalment no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Quan els mateixos especialistes del CRAM han vist que el dofí no era capaç de sobreviure han optar per practicar-li l’eutanàsia. “L'animal estava molt dèbil, si el soltàvem tornava a avarar”, ha constatat Gisbert.Pel que sembla, el dofí hauria pogut patir un cop molt fort al cap i hauria perdut les seues facultats per orientar-se i caçar. A mig matí els Agents Rurals s’han emportat el cos del dofí.