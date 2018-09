El seguiment d'aquesta inèdita colònia la fan ornitòlegs de l'ANEG amb telescopis terrestres de llarg abast. Foto: @Anegarrotxa

L'any 2017 es van localitzar per primera vegada a la Garrotxa 2 nius de bernat pescaire (Ardea cinerea) amb 3 i 4 polls, respectivament. Enguany, segons informa l' Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa , se n'ha confirmat l'èxit reproductiu amb l'establiment d'una petita colònia de cria amb 4 nius i un total de 12 polls. Es tracta de la primera colònia de cria de bernats pescaires establerta a les comarques gironines, situada concretament dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.El bernat pescaire és una de les espècies més grans de la família dels ardeids, arribant fins a prop d’un metre d'alçada i gairebé dos metres d'envergadura. S'alimenta principalment de peixos, granotes, crancs de riu i talpons.Aquesta espècie, que fins fa uns anys era força escassa al nostre país, ha tingut una recuperació molt important arreu d’Europa. Al llarg del segle XIX i principis del XX el bernat pescaire, així com la resta d’espècies d’ardeids, eren molt cotitzats pels seus plomalls que s'utilitzaven per adornar els barrets, molt usats en aquella època. La conseqüència va ser una persecució que els va portar a desaparèixer pràcticament de Catalunya. També, van ser llargament perseguits com a trofeu de caça i no va ser fins a finals dels anys 70 que es van començar a protegir. Aquestes mesures de protecció i la millora de la qualitat dels ecosistemes fluvials han fet incrementar el nombre de bernats als rius catalans.Igualment, és destacable l'esforç que fan entitats naturalistes per a recuperar antigues zones humides, tan abundants fa uns segles al nostre país i hàbitat d'una gran quantitat d'espècies d'aus. Altres ocells com el martinet de nit, l’agró blanc i el martinet blanc, encara que són més escassos, també es troben en procés de recuperació pels mateixos factors.El seguiment d'aquesta inèdita colònia el realitzen ornitòlegs de l'Anegx (Associació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa) mitjançant telescopis terrestres de llarg abast per tal de no pertorbar l'activitat de la colònia.