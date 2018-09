Mobilitat Redacció | Actualitzat el 10/09/2018 a les 13:19h

Sitges participa a la Setmana Europea de la Mobilitat

Diumenge, 16 de setembre, les tres línies d’autobusos urbans seran gratuïtes

El servei d’autobús urbà de Sitges serà gratuït diumenge 16 de setembre per fomentar l’ús del transport públic. L’acció s’emmarca en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat 2018, antiga Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que manté les seves dates, del 16 al 22 de setembre. Enguany, la Setmana de la Mobilitat porta per lema Combina i mou-te! i promou activitats i propostes lúdiques de sensibilització arreu de Catalunya per tal de potenciar també una mobilitat sostenible en termes de qualitat de l’aire i reducció de la contaminació.



Sitges disposa d’un servei de tres línies urbanes que travessen tots els sectors del nucli urbà del municipi i els barris de Montgavina, Quintmar, La Llevantina, Vallpineda i Can Girona. L’Ajuntament de Sitges convida a la ciutadania a participar en aquesta iniciativa i fer els desplaçaments en bus, a peu o en bicicleta per tal d’evitar l’ús del vehicle privat.