El conseller Calvet, al mig, acompanyat de la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, i del president de la Fundació Cercle d'Infraestructures, Pere Macias, al WTC. Foto: @territoricat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat avui en una conferència al Cercle d'Infraestructures l'elaboració d'una Estratègia de mobilitat 2040 "per decidir entre tots què construirem, amb quins terminis, com ho pagarem i quin retorn econòmic suposarà". Per a Calvet, l'estratègia ha de ser el full de ruta "pensat entre tots, ciutadans i administracions" per als pròxims anys, "perquè la mobilitat és Estat del Benestar i ha de ser sostenible ambientalment i econòmicament", ha exposat. "I quan parlo de sostenibilitat econòmica penso en com es pagaran les infraestructures i com es mantindran", ha dit. En aquest sentit, Calvet ha anunciat la intenció d'aplicar la vinyeta aquesta legislatura. "És un model que ens acosta a Europa i forma part de l'agenda modernitzadora de país que volem impulsar. N'estem convençuts i volem convèncer l'Estat".

Calvet ha explicat que aplicar la vinyeta a les vies d’alta capacitat permetrà estalvis de 6.700 milions d’euros en 10 anys “que dedicarem a millorar infraestructures de la xarxa bàsica i secundària, a millorar el transport públic i a ambientalitzar flotes públiques i privades”. El conseller ha manifestat que es treballarà amb el Grup de Peatges i es realitzaran jornades específiques.

Calvet s’ha referit també a la “necessitat de garantir el finançament” per acabar el tram central de la línia 9 del metro. “El Banc Europeu d’Inversions ens concedeix un crèdit de 470 milions amb una carència de cinc anys, la qual cosa ens permet que l’impacte sobre els pressupostos a curt termini sigui menor”, ha exposat. El titular de Territori i Sostenibilitat ha qualificat de “baula bàsica” acabar aquesta obra “perquè sumada a altres ampliacions de transport públic ens permetrà donar un salt d’escala”. En aquest sentit, si aquesta tardor aconseguim la xifra dels 1.000 milions de viatges anuals al sistema integrat de l’ATM de Barcelona, “una altra xifra raonable seria assolir els 1.200 milions de viatges l’any 2025”, ha dit.

De fet, un dels primers elements que permetrà guanyar usuaris al transport públic serà la posada en servei, aquest dissabte, de la nova línia 10 Sud del metro de Barcelona. “És l’estrena de dues noves estacions, Foneria i Foc, al barri de la Marina de Barcelona però és, en definitiva, una nova línia de metro. I l’any que ve obrirem dues estacions més a l’Hospitalet de Llobregat, Provençana i Ciutat de la Justícia”, ha remarcat.

Model descentralitzat de ports i aeroports

Damià Calvet ha reclamat un model descentralitzat als ports i aeroports i ha expressat la necessitat de disposar d’una estratègia aeroportuària que inclogui Reus i Girona i una de portuària, amb les autoritats de Barcelona i Tarragona i els ports de la Generalitat. En el llistat de reclamacions a l’Estat hi ha inclòs també la retirada del recurs contra la Llei del canvi climàtic, “pionera al sud d’Europa”, el compliment de terminis de les obres pendents o l’activació del fons d’eficiència als plans d’habitatge, “perquè els fons que ens traspassen són ínfims”, ha denunciat. I pel que fa a Rodalies, ha avançat que demanaran al nou ministre de Foment, José Luis Ábalos, “el traspàs del finançament necessari per explotar el servei, el denominat dèficit d’explotació, perquè en 10 anys de traspàs cap Govern de l’Estat no ens l’ha traspassat i en això sí que hi ha d’haver canvis”.